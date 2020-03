Les sociétés de lutte indépendantes seront affectées après que la Californie ait interdit les rassemblements de plus de 250 personnes

Plusieurs sociétés de lutte indépendantes devraient être affectées maintenant que l’État de Californie a officiellement interdit les rassemblements de plus de 250 personnes en raison de la pandémie de coronavirus.

Plusieurs sociétés ont déjà commencé à annuler des événements, notamment All Pro Wrestling. Voici un communiqué de presse:

Experts en santé publique de Californie: les rassemblements de masse devraient être reportés ou annulés dans tout l’État pour ralentir la propagation de COVID-19

Des experts en santé publique de l’État annoncent que les rassemblements de 250 personnes ou plus devraient être reportés ou annulés

De plus petits rassemblements peuvent avoir lieu si les organisateurs mettent en place 6 pieds de distance sociale

SACRAMENTO – Le gouverneur Gavin Newsom a annoncé que les responsables de la santé publique de Californie ont publié ce soir une politique actualisée sur les rassemblements pour protéger la santé publique et ralentir la propagation du COVID-19. Les experts de la santé publique de l’État ont décidé que les rassemblements devraient être reportés ou annulés dans l’ensemble de l’État jusqu’au moins fin mars. Les rassemblements non essentiels doivent être limités à 250 personnes au maximum, tandis que les petits événements ne peuvent avoir lieu que si les organisateurs peuvent mettre en place une distance sociale de 6 pieds par personne. Les rassemblements de personnes présentant un risque plus élevé de développer une maladie grave due à COVID-19 ne devraient pas dépasser 10 personnes, tout en respectant les lignes directrices en matière de distanciation sociale.

«Changer nos actions pour une courte période sauvera la vie d’une ou plusieurs personnes que vous connaissez», a déclaré le gouverneur Newsom. “C’est le choix qui nous attend. Chacun de nous a un pouvoir extraordinaire pour ralentir la propagation de cette maladie. Le fait de ne pas organiser ce concert ou événement communautaire peut avoir des effets en cascade – sauver des dizaines de vies et préserver les ressources essentielles en soins de santé dont votre famille pourrait avoir besoin dans un mois. Les personnes de notre vie qui sont le plus à risque – les personnes âgées et celles qui ont des problèmes de santé sous-jacents – dépendent de nous tous pour faire le bon choix. »

La politique mise à jour de l’État définit un «rassemblement» comme tout événement ou réunion qui rassemble des personnes dans une seule pièce ou un seul espace en même temps, comme un auditorium, un stade, une arène, une grande salle de conférence, une salle de réunion, une cafétéria ou tout autre autre espace intérieur ou extérieur.

Ces conseils s’appliquent à tous les rassemblements professionnels, sociaux et communautaires non essentiels, quel que soit leur parrain.

Les rassemblements essentiels ne doivent être menés que si l’activité essentielle ne peut être reportée ou réalisée sans rassemblement, ce qui signifie que d’autres moyens de communication ne peuvent pas être utilisés pour mener à bien la fonction essentielle.