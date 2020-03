Les stars de la WWE enfermées après le Raw de la nuit dernière?

NetClipArt / WWE

La WWE a présenté son dernier spectacle d’arène vide pour Raw hier soir, offrant trois heures de contenu largement original avec le formidable match Brock Lesnar contre John Cena contre Seth Rollins de Royal Rumble 2015, expérimentant avec quelques nouveaux angles de caméra dans le processus.

En plus de changer les choses du côté de la production, il semble que la WWE prenne désormais des mesures de plus en plus extrêmes pour aider à aplanir leur courbe et à minimiser le risque de la situation mondiale actuelle.

Un nouveau rapport de Mike Johnson de PWInsider déclare que tous les employés de la WWE impliqués dans la production du Raw de la nuit dernière, des lutteurs aux employés des coulisses, ont été maintenus sous clé entre les sessions au Performance Center, ajoutant que la WWE a complètement pris le contrôle de l’une des conférences de l’hôtel. salles pour leurs réunions de production du matin.

La promotion doit avoir des dizaines de lutteurs à Orlando ou en Floride en ce moment, car des rapports récents suggèrent qu’ils prévoient de préparer toutes les émissions à travers le Raw après WrestleMania 36 cette semaine. “ La vitrine des immortels ” sera enregistrée mercredi et jeudi, bien que l’on pense que la WWE ira au-delà du Performance Center pour certains matchs et angles.