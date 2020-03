Les stars de la WWE vont rater WrestleMania 36 bonus?

WWE.com

Prenez celui-ci avec une pincée de sel, mais il y a une chance que les lutteurs de la WWE puissent manquer leurs bonus habituels pour avoir joué à WrestleMania cette année.

Telle est la parole de Tom Colohue, qui prétend avoir entendu que la plupart des artistes ne gagneront que leur revers garanti pour avoir participé à “ The Showcase of the Immortals ”, avec moins de bonus distribués que d’habitude.

“ Mania serait généralement l’un des jours de paie annuels les plus lucratifs de la WWE. Cela a du sens en tant que plus grand spectacle de l’année, bien qu’il y ait de fortes chances que certains lutteurs gagnent désormais plus d’argent grâce aux excursions saoudiennes de la promotion. Cette année, avec WrestleMania enregistré pendant deux jours dans un Performance Center vide et le spectacle privé de son bombardement, il est facile de voir pourquoi les choses pourraient être différentes.

Encore une fois: une pincée de sel. La rémunération des lutteurs est toujours un sujet vague, car les chiffres exacts sont rarement publiés officiellement.

Avec le mémorial d’André le Géant et la royauté de bataille des femmes de WrestleMania rendues impossibles en 2020, beaucoup moins de personnes seront au spectacle de cette année que d’habitude. Il y a encore 16 matchs sur la carte, mais la composition est plus mince, en raison, bien sûr, de la situation mondiale actuelle.