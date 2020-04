Les stars féminines de la WWE relèvent le défi Don’t Rush

Twitter

Si vous n’êtes pas au courant de vos tendances en matière de médias sociaux – bien que soyons honnêtes, avec rien d’autre à faire, vous devriez l’être! – vous n’avez peut-être pas rencontré le défi Don’t Rush. C’est une tendance des médias sociaux qui a commencé sur Twitter et s’est ensuite étendue à Instagram et, le plus virulemment à TikTok, à la capacité des créateurs à faire la transition des plans.

La tendance a été lancée par Toluwalase Asolo, 20 ans, qui s’est réunie avec un groupe de sept amis et a coupé une vidéo de chacun d’eux passant un pinceau de maquillage et montrant leur apparence avant et après au son de “Don’t Rush” ”Par le duo de rap britannique Young T et Bugsey. Il a décollé comme une traînée de poudre et maintenant les stars de la WWE y participent.

Voici leur version, partagée par Carmella et mettant en vedette une foule de ses co-stars de la WWE …

Quelqu’un a perfectionné ses compétences d’édition.

Dans l’intérêt de partager le crédit pour les créateurs originaux, voici aussi la version de Toluwalase Asolo …

Voyons maintenant les superstars masculines de la WWE. Qui ne veut pas voir AJ Styles lisser ses cheveux ou Brock Lesnar polir son intestin musculaire, après tout?