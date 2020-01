Les superstars de la WWE auraient bouleversé les coupures d’événements en direct

La WWE a décidé de réduire ses activités d’événements en direct. Pour tout le mois de février, la WWE n’a prévu que 19 événements en direct, et seulement 8 d’entre eux sont pour la liste principale. Le prochain événement en direct Supershow aura lieu le 9 février et deux autres spectacles sont prévus les 15 et 16 février.

Depuis un certain temps maintenant, les événements en direct de la WWE non télévisés ont commencé à voir une baisse des bénéfices au dernier trimestre et la fréquentation a également progressivement diminué. Ces deux baisses ont nui au cours des actions de la WWE, dans un rapport du Wrestling Observer Newsletter. Cela peut indiquer que la popularité globale de la marque WWE a diminué.

La WWE a également récemment organisé des événements SuperShow en direct plus fréquents, mettant en vedette des superstars des marques RAW et SmackDown. L’Observateur avait également noté que les retombées positives de la réduction de l’activité événementielle en direct étaient qu’elle réduirait les pertes d’argent, car les enregistrements télévisés se portaient encore relativement bien. Cependant, cette décision ne se passe pas bien avec les superstars de la WWE.

Les talents de la WWE n’auraient pas été informés de ces changements avant d’avoir reçu leurs feuilles de réservation pour le mois de février. Les meilleurs talents gagneraient encore beaucoup d’argent, mais d’autres stars verront une baisse notable de leurs revenus en travaillant moins de dates et une baisse des ventes de marchandises.

Vince McMahon avait déjà abordé ces questions lors d’une conférence téléphonique avec des investisseurs en 2018, notant que le système d’événements en direct était devenu obsolète. Depuis lors, les revenus ont encore diminué.