Les superstars de la WWE partagent des histoires de mauvaise fréquentation

Un tweet a été publié hier soir lors de SmackDown Live du champion intercontinental de la WWE, Sami Zayn. Sami a demandé: Quels souvenirs amusants avez-vous de spectacles peu fréquentés? Sami a reçu des réponses de Seth Rollins, Bully Ray, William Regal, Alexander Wolf, Joe Coffey et The Blue Meanie.

Un garçon de campagne peut survivre. IWA-MS vers 2015-2016. Jamie Noble l’a fait dans une heure et plus devant 12 personnes pour que Ian puisse «vendre des DVD»

– Seth Rollins (@WWERollins) 14 mars 2020

Un camp de vacances à Filey, au Royaume-Uni 86, la première semaine de la saison. Pas un seul vacancier sur le camp. Spectacle payant donc “le spectacle continue”. Le promoteur Bobby Barron a fait appel à un nettoyeur et 2 employés du bar pour me regarder et @RobbyBrookside fait des tours de 6 × 5 min. Les autres ne luttaient pas

– William Regal (@RealKingRegal) 14 mars 2020

1993

Polonais – American Club

Piscataway, NJ

Travaillé devant 7 personnes. A fait le boulot. Fait 10 dollars.

Bon temps. 👍😃 # PayYourDues

– Bully Ray (@ bullyray5150) 14 mars 2020

BJW Show quelque part dans le nord du Japon lors d’un avertissement d’ouragan

devant une vingtaine de personnes👍

– Alexander Wolf[e] (@TheWWEWolfe) 14 mars 2020

5… star..wrestling.

Matchs d’arène essentiellement vides.

– Joe Coffey (@Joe_Coffey) 14 mars 2020

A fait un show indy à Alexandria, en Virginie en 96. @StudMuffinSays a obtenu le microphone du propriétaire d’une voiture avec la plaque d’immatriculation 852qowt45301opzh048t Veuillez déplacer votre voiture. Votre plaque d’immatriculation bloque l’entrée pour que les autres fans puissent y entrer.

– Brian Heffron alias The Blue Meanie (@BlueMeanieBWO) 14 mars 2020

