Les superstars de la WWE réagissent à la sortie du Revival

WWE.com

Comme indiqué précédemment, l’équipe de tag de la WWE Dash Wilder et Scott Dawson, mieux connu sous le nom de The Revival, ont obtenu leur “libération immédiate” vendredi. Depuis que l’annonce a été publiée sur WWE.com, un certain nombre de lutteurs à la WWE et ailleurs ont écrit des nouvelles sur leurs comptes de médias sociaux.

La sortie du duo intervient après des semaines de spéculations sur leur avenir à la WWE et leur passage potentiel à AEW. Selon Ryan Satin de Wrestling Sheet, la condition de la libération des deux signifie qu’ils sont libres de commencer à jouer dès qu’ils le souhaitent, sans la clause de non-concurrence de 90 jours qui accompagne généralement les sorties de la WWE.

Dawson et Wilder ont tous deux changé leurs identifiants de médias sociaux en @DaxHarwood et @CashWheeler, respectivement, indiquant qu’ils reviendront à leurs noms de ring antérieurs à la WWE pour les réservations futures.

Comme indiqué précédemment, le duo a également déposé plusieurs marques, dont No Flips, Just Fists, Say Yeah, Shatter Machine et Top Guys, ce dernier semblant être leur nouveau nom d’équipe.

Ils ont également révélé leur premier T-shirt post-WWE en vente sur Pro Wrestling Tees, via un tweet du vendredi par Wheeler

Le fait que l’avocat qui dépose sa marque est la même personne responsable des marques liées à AEW a alimenté la spéculation selon laquelle il rejoindra All Elite dans un avenir proche. Au moment de la rédaction de cet article, les deux ne sont pas réservés sur les prochains spectacles.