Les superstars disparues de la WWE Elimination Chamber 2020 Card

Avec Elimination Chamber 2020 à venir ce dimanche soir, l’émission de retour à la maison de Monday Night Raw et notre meilleure estimation de ce qui se passera le vendredi soir SmackDown nous ont donné une indication de quel talent est réservé pour le pay-per-view et qui n’est pas actuellement prévu. Bien sûr, la carte est toujours sujette à changement et la WWE peut finir par apporter des modifications à cette programmation, mais pour le moment, les hommes et les femmes de cette répartition ne sont actuellement pas annoncés comme faisant partie de cet événement.

Dans certains cas, cela peut être justifié, ou même un plan déterminé pour créer une surprise. Dans d’autres cas, cela peut être ridicule. C’est à vous de décider pendant que nous examinons quelles superstars ne sont pas promues pour ce spectacle.

De la division des hommes bruts

– Akira Tozawa: Malheureusement, comme il a souvent été sur ces listes, Tozawa est trop bas sur le totem pour trouver son chemin dans quelque chose d’assez important pour être sur cette carte. Il est le premier exemple de nombreuses personnes qui seront simplement appelées #JobberStatus pour gagner du temps. Toutes ces superstars n’ont tout simplement pas d’histoires en cours, ou leurs querelles ne sont pas de gros problèmes.

– Les auteurs de la douleur (Akam & Rezar): Je m’attends à voir ces deux anneaux pour le match de titre par équipe de Raw tag.

– Bobby Lashley / Rusev: Cette querelle était horrible et a duré trop longtemps avant de disparaître. Je ne suis pas surpris. C’est une façon typique de réserver des choses à la WWE. Gardez quelque chose de mauvais pour toujours et laissez-le tomber sans résolution car vous avez finalement réalisé que c’était bien plus tard que vous ne l’auriez dû. De cette façon, personne ne gagne. Tout le monde a vécu des mois de mauvaise narration et n’a même pas réussi à en tirer la peine.

– Brock Lesnar / Drew McIntyre: Comme il s’agit d’un match WrestleMania et qu’ils ne se disputent avec personne d’autre dans l’intervalle, il n’est pas nécessaire de les mettre sur la carte. Il n’y a rien à faire pour eux.

– Cédric Alexander: # JobberStatus… autant que cela me fait mal de le dire.

– Curt Hawkins et Zack Ryder: #JobberStatus

– EC3: EC3 n’a pas été vu depuis sa blessure à la commotion cérébrale il y a plusieurs mois.

– Edge / Randy Orton: Comme avec Lesnar et McIntyre, la WWE va garder ces deux-là pour l’instant. Il n’y a pas besoin

– Eric Young: #JobberStatus

– Erick Rowan: Je suppose qu’il sera trop occupé à jouer avec son jouet araignée.

– Kevin Owens: Il va interférer dans le match de titre par équipe de Raw tag.

– Mojo Rawley: #JobberStatus

– Pas question Jose: #JobberStatus

– L’O.C. (Karl Anderson et Luke Gallows): Comme le match AJ Styles contre Aleister Black est No Disqualification, je m’attendais à ce qu’Anderson et Gallows interfèrent à un moment donné.

– Rey Mysterio: Je ne serais pas choqué si Mysterio était au bord du ring pour le match pour le titre américain pour compenser Angel Garza.

– Ricochet: Après avoir eu du mal à battre Anderson et Gallows, n’ayant pas réussi à entrer dans Lesnar et à Riddick Moss, vous pouvez lancer Ricochet dans #JobberStatus pour l’instant, semble-t-il. Fou.

– Riddick Moss: Le titre 24/7 n’est pas quelque chose qui est annoncé à l’avance pour le paiement à la séance.

– R-Truth: S’il faisait quelque chose, ce serait quelque chose impliquant le titre 24/7. Encore une fois, cela ne serait pas annoncé à l’avance.

– Samoa Joe: La Samoan Submission Machine purge actuellement une suspension de 30 jours pour avoir enfreint la politique de bien-être.

– Shelton Benjamin: #JobberStatus

– Titus O’Neil: Ces jours-ci, O’Neil apparaît de temps en temps, mais n’est pas très actif dans aucune capacité sur le ring.

– Les Viking Raiders (Erik & Ivar): Les Viking Raiders sont tangentiellement dans cette querelle Rollins et Owens, mais leurs rôles en tant que principale équipe de tag ont été usurpés par The Street Profits. La WWE ne semble rien avoir à faire pour eux. Je m’attends à ce qu’ils soient dans le match de titre du tag Raw à WrestleMania avec Montez Ford, Angelo Dawkins, Akam et Rezar, sinon Anderson et Gallows.

De la division des femmes brutes

– Becky Lynch: L’homme n’a pas besoin d’être sur cette carte. Nous établissons son adversaire WrestleMania.

– Charlotte Flair: La reine a les yeux rivés sur Rhea Ripley de NXT. Il n’est pas nécessaire qu’elle fasse quoi que ce soit ici non plus.

– Les IIconics (Billie Kay & Peyton Royce): Cela fait des mois que nous n’avons pas vu ces deux-là. La rumeur veut qu’ils soient reconditionnés, bien que nous n’ayons rien vu qui indique que cela soit confirmé.

– Kairi Sane: Asuka sera dans le match Elimination Chamber. Cela ne laisse pas beaucoup de choses à faire à Kairi Sane, alors elle encouragera The Empress of Tomorrow ou ne fera rien.

– Lana: Pas Lashley, pas Lana.

– Nia Jax: Jax restera en dehors de ses blessures au genou pour les mois à venir et ne devrait pas reprendre ses activités avant la fin de 2020.

De la division masculine de SmackDown

– Apollo Crews / Sheamus / Shorty G: Sheamus avait dit qu’il en avait fini avec Crews et Gable. Crews et Gable avaient dit qu’ils n’en avaient pas fini avec Sheamus, mais il est passé à autre chose et a dit qu’il se battrait dans le match d’Elimination Chamber. De toute évidence, cela ne s’est pas produit, car il n’y a pas de chambre pour lui, car la WWE a annulé ce match.

– L’équipe B (Bo Dallas & Curtis Axel): #JobberStatus

– Bray Wyatt: La WWE ne fait que tuer le temps jusqu’à son match avec John Cena. Il n’a pas de rôle pour lui à Elimination Chamber.

– Les Colons (Epico Colon & Primo Colon): Ces deux-là n’ont rien fait à la WWE en un an.

– Daniel Bryan / Drew Gulak / Heath Slater: Slater a été un accessoire pour raconter une histoire de Gulak contre Bryan. Je suis extrêmement surpris que nous n’obtenions pas encore quelque chose impliquant ces gars. Ils pourraient toujours l’annoncer sur SmackDown, bien sûr, et ils devraient le faire. Il n’y a pour l’instant que six matchs sur la carte.

– Elias: Elias n’a pas été le principal foyer d’une querelle depuis un certain temps. Il copainait avec Braun Strowman contre l’équipage de Sami Zayn, cependant. Cela signifie peut-être qu’il aidera Strowman d’une manière ou d’une autre dans son match pour handicapés.

– Jinder Mahal: Mahal a subi une rupture du tendon rotulien lors d’un match contre Ali le 15 juin et sera absent plusieurs mois.

– Roi Baron Corbin: Ne réservez pas un autre match contre Reigns. S’il vous plaît. J’aime les deux gars, mais cette querelle s’est faite à mort.

– Lars Sullivan: Le Freak sera hors service jusqu’en 2020 en raison d’une blessure au genou.

– Mustafa Ali: C’est une honte que la WWE ait mélangé le match Elimination Chamber qui aurait présenté Reigns et Sheamus et compagnie. Ali aurait pu très bien être utilisé en cela avec une histoire de lui voulant corriger l’absence de l’année dernière.