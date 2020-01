Les talents de la WWE bénéficieront de plus de congés en 2020

WWE.com

Dans une bonne nouvelle pour les talents de la WWE, la société a décidé de réduire le nombre d’événements en direct qu’ils organisent chaque mois.

Le programme récent a vu des stars de Raw et de SmackDown lutter au moins quatre fois par semaine, l’une d’entre elles étant une bande télévisée et les autres étant des émissions maison. Ensuite, il y a évidemment le calendrier PPV de la WWE pour prendre en compte certains talents.

Pour changer les choses, le calendrier de la WWE pour février prévoit que les lutteurs Raw et SmackDown ne doivent travailler qu’un maximum de 10 spectacles pour ce mois. Et parmi ces émissions, il y aura des événements en direct qui seront composés de talents des deux marques – ce qui signifie bien sûr que cela permet à d’autres talents de prendre une journée de congé ou de rentrer tôt.

Alors que la WWE se prépare pour WrestleMania, le calendrier de mars comprend un maximum de 14 événements pour les grapplers Raw et SmackDown. Et encore une fois, certains de ces événements seront un spectacle croisé mettant en vedette des noms des deux marques.

À l’avenir, cela semble être une brillante et évidente stratégie de la WWE. En réduisant le nombre d’apparitions et de matchs pour les lutteurs de la promotion, cela réduit clairement le risque de blessure, le risque de fatigue et même le risque de surexposition – sans parler de permettre aux talents sous contrat avec la WWE de passer plus de temps avec leurs familles et copains.

Avec l’accord FOX pour SmackDown et les jours de paie imprégnés de sang de leurs émissions en Arabie saoudite, la WWE n’a jamais été aussi bien financièrement. Et c’est bien de voir cette solide situation financière se répercuter sur les talents d’une manière qui leur permet d’avoir plus de temps loin du cercle carré.