Les terrains de la WWE devraient remplacer WrestleMania 36 le 5 avril 2020

Pour les quelques fans qui ont vécu sous un rocher ces derniers jours, la WWE a annoncé que WrestleMania 36 était toujours en ligne pour le 5 avril. Naturellement, au lieu de se dérouler au Raymond James Stadium devant des milliers de fans hurlants, ce sera au WWE Performance Center devant personne. Procédure opératoire standard pour le moment pendant la pandémie de coronavirus.

Il y a des tonnes de rapports expliquant pourquoi cela se produit. Certains disent que Vince McMahon ne veut tout simplement pas risquer le risque de ne pas avoir WrestleMania et préfère en avoir un mauvais plutôt que rien du tout. D’autres théories suggèrent qu’il s’agit d’un stratagème d’assurance pour être annulé et récupérer certaines des dépenses. Peu de gens savent ce qui se passe à la WWE en ce moment et encore moins dans le monde savent comment tout cela se déroulera.

Mais d’abord, un mot…

Comme vous pouvez le voir dans le titre de cet article, j’ai un argument que je veux vendre à tout le monde en ce qui concerne ce sujet. Cependant, avant même d’entrer dans le détail, il est important de comprendre comment personne ne sait comment gérer cette situation – moi y compris. Toutes les discussions possibles «et si» ou «ils devraient faire XYZ» que vous trouverez sur ce site et ailleurs ont autant de poids que les autres, car la plupart d’entre nous ne sont pas des experts en tactiques commerciales pendant les pandémies. Par exemple, voici les pensées de Greg DeMarco en faveur de cela comme une évasion pour les fans pendant les temps difficiles.

Pourtant, j’ai beaucoup réfléchi aux mesures alternatives que la WWE peut prendre. Tout comme j’ai écrit à l’avance sur la façon dont la WWE devrait pré-enregistrer toutes leurs émissions à venir, je pense avoir une stratégie pour le 5 avril qui mérite d’être entendue.

The Elevator Pitch

La WWE devrait essayer de présenter un spectacle le 5 avril, mais ce ne devrait pas être WrestleMania 36.

Au lieu de cela, certains des matchs les plus faibles devraient avoir lieu et ils devraient être renommés Stomping Grounds.

Ensuite, WrestleMania devrait être reporté dans l’espoir de faire les plus gros matchs sur la route.

Vous pensez déjà que je suis fou

À première vue, cela peut sembler ridicule. Après tout, qui va vouloir passer encore un mois ou deux, peut-être plus longtemps, à attendre que Drew McIntyre se batte contre Brock Lesnar? Est-ce que la querelle de Randy Orton et Edge ne se serait pas éteinte d’ici là? Certes, Becky Lynch et Shayna Baszler n’ont pas assez de vapeur pour les transporter en juin avec le concept de la rumeur Madison Square Garden (si c’est même possible), non?

Dans une certaine mesure, je suis d’accord. Je me plains normalement de la WWE qui traîne les choses. Mais il y a une grande différence entre étirer quelque chose d’octobre dernier à avril avant que COVID-19 ne devienne une pandémie par rapport à la situation actuelle.

WrestleMania ne peut avoir lieu devant personne. Ce sera toujours un astérisque sur cette gamme. Personne n’aura eu un «moment WrestleMania» d’aucune sorte. Le titre gagne peu importe. Les matchs seront horribles en comparaison. Le grand match d’Edge sera stérilisé. Un match Last Man Standing ne fonctionnera pas sur le PC car nous venons de voir Johnny Gargano et Tommaso Ciampa faire exploser cette charge. Le Hall of Fame n’a pas lieu. La WWE ne peut pas diffuser quelque 16 matchs pendant 7 heures au Performance Center. Je pourrais continuer encore et encore.

Mais tout comme les fans ont plus pardonné que SmackDown et Raw ne soient pas à la hauteur (ce qui en dit déjà beaucoup), j’ai l’impression que l’univers WWE serait d’accord avec une émission du Performance Center qui ne s’appelait pas WrestleMania.

Qu’est-ce qu’il y a dans un nom?

Ce que nous appelons une rose sous un autre nom aurait une odeur douce. (10 points à ceux qui obtiennent la référence sans la chercher. Le professeur d’anglais en moi est fier de vous.)

Le meilleur nom pour cela est Stomping Grounds. Le terme signifie littéralement «une station favorite ou habituelle; un territoire familier; un endroit où quelqu’un passe régulièrement du temps. “

C’est, par définition, le WWE Performance Center. C’est l’extrémité sud du siège bipolaire de la WWE, l’autre étant à Stamford, Connecticut. Le nom Stomping Grounds est plus logique à appliquer à ce lieu que partout ailleurs sur la planète.

Mais ce n’est pas seulement ça. Il y a plus de sémantique à prendre en compte avec ce changement de nom.

WrestleMania ne sera pas WrestleMania

Les fans de la WWE peuvent ne pas être prêts à l’admettre par le biais de l’introspection, mais c’est un fait que nous attribuons plus de valeur aux noms que nous ne voulons le reconnaître. C’est pourquoi vous entendez des gens se plaindre du fait que le vainqueur du Royal Rumble n’a pas eu le match «main event» à WrestleMania s’il se déroule n’importe où mais est le dernier mort. C’est aussi la raison pour laquelle lorsqu’une Superstar perd, certains ne tardent pas à les étiqueter «enterrés» et nous devons reprendre cette discussion.

Il n’y a aucun moyen que quelqu’un regarde WrestleMania se produire au Performance Center et pense que c’est tout sauf une poubelle. Sans l’apparat et l’ampleur, la plus grande scène de tous sera déprimante à entendre. Il restera l’un des pires manies de tous les temps, sinon le premier choix.

Au mieux, les gens applaudiront les efforts de la WWE pour essayer de faire de leur mieux pour ignorer les défauts. Ce sera de la pitié, pas une véritable appréciation. Tous les tapotements sur le dos seront de type «eh bien, vous avez essayé» et «bon effort en cas d’échec».

Au pire, les gens ne seront pas à l’écoute, ceux qui le feront en riront comme embarrassant, cela nuira à la perception globale de la WWE aux yeux de tout le monde et ce sera si mauvais que des mois de construction auront été négatifs. Vous ne voulez pas que Drew McIntyre porte le poids du monde et seulement de mauvais sentiments pour son titre. Il doit être associé au triomphe et non au désastre.

Les motifs de piétinement peuvent être piétinés

Mais si cet événement du 5 avril s’appelait Stomping Grounds, il est loin d’être aussi important, ce qui est une bonne chose.

Il peut sucer et ne gênera pas la marque WrestleMania. Le spectacle peut être plus court, ce qui est plus facile pour l’équipe de production et pour le protocole de sécurité. Même la carte ne devrait pas être difficile à construire, car personne ne la critiquerait par manque d’élan.

Certains des matchs les plus faibles initialement prévus pour WrestleMania pourraient être proposés ici afin que les fans ne se sentent pas trompés. Donnez-nous Daniel Bryan contre Sami Zayn pour le championnat intercontinental. Faites le match Kevin Owens contre Seth Rollins. Livre The Kabuki Warriors contre Alexa Bliss et Nikki Cross. Enfer, faites ce stupide Fatal 4-Way entre Andrade, Humberto Carrillo, Rey Mysterio et Angel Garza que vous aimez tant.

Pour un scénario d’urgence diffusé sur un événement spécial de 2 heures, cela semble plutôt correct, compte tenu des circonstances, non? Se concentrer sur les matchs qui peuvent offrir le meilleur du ring, les préenregistrer pour améliorer les horaires et permettre aux fans de détester le premier spectacle sans se sentir coupable de craquer sur WrestleMania pourrait atténuer certains des négatifs.

Ce n’est pas parfait…

Y a-t-il des problèmes avec cela? Bien sûr. La WWE devrait annoncer qu’elle ne s’appelle plus WrestleMania, ce qui embrouillerait les gens. De nouveaux graphiques devraient être créés dans un court délai. Tous les matchs trop gros pour ce spectacle seraient suspendus et tout le monde aurait à souffrir en traînant ces histoires.

Mais les gens attendent des mois que deux boxeurs se battent. Ils peuvent faire de même avec Goldberg et Roman Reigns. Les prochains épisodes de Raw et SmackDown peuvent être utilisés pour des documentaires qui créent un battage médiatique en présentant différentes personnes. Donnez-nous des images d’entrevues et “les meilleurs matchs de” pour différentes personnes comme Lynch et Baszler. Construisez l’ensemble Firefly Fun House pour SmackDown et ayez un épisode entier dédié aux jeux torturés de Bray Wyatt.

Puis, au moment où juin arrivera – encore une fois, si cela est possible – les gens seront tellement excités de voir une lutte en direct devant une foule que même si cela aura pris une éternité pour arriver à ce point, tout le monde l’aimera de toute façon. À ce stade, WrestleMania 36 sera un vrai WrestleMania et restera probablement l’une des occasions les plus joyeuses de l’histoire de la WWE, plutôt qu’un rappel des temps sombres.

Que penses tu de cette idée?

Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous pour poursuivre la discussion.

Si vous utilisez l’un de ces contenus, veuillez créditer eWrestlingNews.com et son auteur d’origine Anthony Mango.