Les vainqueurs de l’équipe classique de Dusty Rhodes Tag couronnés, les matchs de championnat ajoutés à TakeOver: Portland Card

WWE.com

Après un autre mois chargé de promotion de deux émissions distinctes, NXT n’a eu qu’à se concentrer sur cette semaine et a profité des deux heures pour charger TakeOver: Portland et couronner The Broserweights en tant que gagnants de l’incroyable excellente Dusty Rhodes Tag Team Classic de cette année.

La victoire de Pete Dunne et Matt Riddle a eu lieu lors de l’épisode post-Worlds Collide, aux côtés de plusieurs matchs et segments qui ont déterminé les challengers pour les trois titres masculins de la série.

L’attaque de Tommaso Ciampa contre Roderick Strong, Kyle O’Reilly et Bobby Fish a entraîné une confrontation en tête-à-tête avec le leader de l’ère incontestée Adam Cole et le contrat de Portland signé avec le sang qui s’est écoulé de la tête de Ciampa.

Ailleurs, Keith Lee a offert un tir de championnat nord-américain au vainqueur d’un match improvisé entre Damian Priest et Dominik Dijakovic. Le rival de longue date de Lee, Dijakovic, a réussi à organiser un match de football en retard entre la paire après leurs épopées télévisées en 2019.

En supposant que cela soit ajouté bientôt, la carte TakeOver: Portland confirmée dans son intégralité se présente maintenant comme suit:

Championnat NXT: Rhea Ripley contre Bianca Belair

Finn Bálor contre Johnny Gargano

Championnat NXT Tag Team: L’ère incontestée contre les poids lourds

Championnat NXT: Adam Cole contre Tommaso Ciampa