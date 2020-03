Les Young Bucks enterrent Matt Hardy dans #FreeTheDelete Finale

WWE “Bucks of Youth, je savais que tu viendrais.”

C’est ce que nous avons entendu vers la fin de la semaine dernière

épisode de la série #FreeTheDelete de Matt Hardy. Et maintenant, #FreeTheDelete d’aujourd’hui

finale a fait progresser toute cette histoire un peu plus loin – au point où

Nick et Matt Jackson enterrent littéralement Matt Hardy.

Sans Triple H ni pelle politique en vue, cette finale

chapitre de la série YouTube de Hardy a vu le Broken One plaider avec The Young

Des dollars pour l’enterrer afin qu’il puisse renaître. Après s’être échauffé avec un superkick ou deux,

les Bucks ont finalement cédé à la demande de Matt et l’ont rapidement mis au sol.

Vous pouvez trouver la vidéo complète de tout cela ci-dessous.

Ce n’est un secret pour personne que Matt Hardy est maintenant un agent libre, et

l’avenir de ce Hall of Famer cloué est l’un des plus grands points de discussion de

le monde de la lutte en ce moment.

Hardy n’est peut-être pas le travailleur intime qu’il était autrefois, mais Matt

a encore tellement à offrir à la lutte – que ce soit à l’intérieur ou

en dehors du ring.

De nombreux fans de catch croient que Hardy finira par

finir par signer pour All Elite Wrestling, avec certains le rattachant même comme The Dark

L’Ordre Exalté. Quant à cette finale #FreeTheDelete, cela servira sûrement

pour amplifier encore la spéculation selon laquelle il sera bientôt dans un

Bague AEW.