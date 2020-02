Les Young Bucks remportent Battle Royal et obtiendront un titre par équipe à AEW Revolution

Comme on l’a vu lors de l’édition d’AEW Dynamite de mercredi soir, les Young Bucks ont pu vaincre SCU, The Strong Hearts, The Best Friends, The Dark Order, Private Party, Butcher & The Blade, Santana & Ortiz, TH2 et Jurassic Express dans un Battez Royal pour gagner un coup aux championnats Tag-Team lors du prochain événement Revolution Pay-per-view.

Vous pouvez consulter quelques photos et vidéos du match ci-dessous:

