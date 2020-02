Les Young Bucks révèlent quand ils savaient que Marty Scurll re-signait avec ROH

Lors d’un récent entretien avec ComicBook.com, The Young Bucks a commenté la décision de Marty Scurll de renouer avec Ring of Honor (ROH), quand ils ont eu connaissance de la décision, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Nick quand ils ont su que Scurll restait à ROH: «Nous étions un peu en train de le ressentir depuis un moment maintenant et il était toujours très vague avec nous, chaque fois que nous évoquions des histoires et des trucs. Donc, nous avons à peu près compris l’indice il y a environ trois mois. Et nous avons réalisé: “D’accord, il reste sur place.” Bien pour lui, cependant. Et qu’il sait ce que nous ressentons, c’est une entreprise. Oui, ça aurait été génial de l’avoir avec nous parce que nous sommes de bons amis, mais il en a beaucoup tiré parti et il semble être très heureux. Il va certainement essayer de peindre son chemin par lui-même et plus de respect pour lui. Mais nous sommes tous cool. “

Matt est heureux pour Scurll: «Marty a eu une excellente offre et je pense qu’il voulait que ce soit plus qu’un simple catcheur et il a eu l’occasion de le faire. Et Marty est un gars intelligent et il est très talentueux. Je l’aime et j’espère que le meilleur pour lui. Et j’espère qu’il pourra améliorer l’endroit où il travaille. Je veux que la lutte partout réussisse parce que tant que les garçons sont pris en charge et qu’il y a plus d’occasions pour les garçons et les filles de lutter et de gagner de l’argent, de soutenir leurs familles, alors génial parce que le monde de la lutte a besoin de Ring of Honor pour bien faire. Et je pense que Marty, si vous pouvez localiser toute personne en ce moment qui peut les aider, c’est lui. Bon pour eux, et je suis heureux pour Marty. “