L’évasion de la WWE et ce qui nous fait avancer

Cela fait un mois que COVID-19 a radicalement changé le monde qui nous entoure. J’entre dans la semaine 4 de mise en quarantaine moi-même, qui commence à m’atteindre. Le changement stressant me ramène à appeler un vieil ami qui est là depuis 25 ans. Même si cet ami a ses défauts, je sais qu’au fond, il peut m’aider.

Je compte encore une fois sur la lutte professionnelle. Je sais que je ne suis pas le seul ici.

Photo: WWE

Le récent article de Mike Mooneyham sur The Post and Courier m’a laissé incroyablement reconnaissant que même pendant cette période, la lutte professionnelle soit toujours ce qu’elle est pour moi. Une forme d’évasion, la lutte professionnelle est le sport que moi et beaucoup d’autres adorons principalement parce qu’il nous aide à oublier nos problèmes un peu. Même si COVID-19 a forcé l’enregistrement de spectacles dans une arène vide ou un Performance Center et a isolé certaines des plus grandes stars de la lutte professionnelle (Roman Reigns me vient à l’esprit), l’avenue fondamentale pour laquelle les fans et les talents aiment la lutte professionnelle est là.

Donc, cette fois, nous comptons une fois de plus sur la lutte professionnelle pour continuer. Cependant, ils vivent aussi quelque chose de grandiose. Tout comme la lutte professionnelle existe depuis si longtemps; maintenant il est temps que nous, les fans, rendions service pour le soutenir dans les moments les plus difficiles.

J’ai toujours regardé un ring de catch comme «là où la magie opère». Qu’il s’agisse d’un marché aux puces, d’un parc, d’une arène ou d’un stade, ce qui se passe sur le ring de lutte est l’endroit où tout compte. C’était la pièce maîtresse de ce qu’est la lutte professionnelle, l’objectif principal de l’endroit où les histoires sont racontées et les querelles sont traitées.

Photo: WWE

L’idée est plus vraie que jamais, revenant à la chose qui est au cœur des lutteurs et des fans. Cette chose est ce que nous appelons la passion. Que votre passion veuille que vous fassiez de votre mieux ou que vous fassiez la différence. Ou peut-être développer la passion de poursuivre l’histoire de la lutte professionnelle au mieux de vos capacités. C’est plus répandu maintenant que jamais auparavant.

La passion est là parmi les visages et l’action du talent, qui ne veulent rien de plus que pour que les choses redeviennent normales. Leur normal voyage et revient pour des millions de fans dont l’énergie ne ressemble à aucune autre. Profiter de l’occasion de faire la différence et de présenter le meilleur spectacle possible. Mais pour l’instant, tant qu’il y a un ring de catch, la magie peut encore se produire.

Photo: WWE

Il y a toujours de la positivité, même dans les pires circonstances. Même si WrestleMania 36 était au Performance Center, cela a permis à la WWE d’essayer différentes avenues. Le match Boneyard était un chef-d’œuvre théâtral que la plupart des fans ont apprécié pour sa narration. Le match Firefly Funhouse a suscité une réaction mitigée qui aurait sinon été un échec s’il avait été en direct au Raymond James Stadium. Avec certains talents se retirant ou tombant malades, cela a permis quelques ajustements et même des portes ouvertes pour d’autres talents. Aleister Black vs Apollo Crews à propos de l’édition de Raw de lundi dernier me vient à l’esprit.

C’est le moment idéal pour les essais et les erreurs, une chance de voir le travail acharné porter ses fruits. Mais la beauté de ce qui s’est passé est d’imaginer la réponse que Drew McIntyre obtiendra une fois que la WWE sera en mesure de retourner dans une arène complète. Ou que diriez-vous des milliers de personnes qui chanteront «EST» lorsque Bianca Belair sortira avec les Street Profits. La passion émotionnelle sera irréelle une fois que la lutte professionnelle reviendra dans nos arènes, nos coliseums ou nos stades.

Nous ne pouvons pas tous attendre cette nuit.