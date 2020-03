L’événement de la WWE Elimination Chamber Pay-Per-View mis à jour

Après la diffusion RAW de cette semaine, les matchs suivants sont confirmés pour l’événement à la carte de la WWE Elimination Chamber de dimanche:

Match de chambre d’élimination pour le match de championnat féminin RAW à WrestleMania:

Shayna Baszler contre Ruby Riott contre Natalya contre Sarah Logan contre Liv Morgan contre Asuka

SmackDown Tag Team Championship Elimination Chamber Match:

The Usos vs Robert Roode and Dolph Ziggler vs Heavy Machinery vs Lucha House Party vs. The New Day vs. John Morrison and The Miz

Match de handicap WWE Intercontinental Championship:

Cesaro, Sami Zayn et Shinsuke Nakamura contre Braun Strowman

Match de championnat par équipe RAW Tag:

Murphy et Seth Rollins contre The Street Profits

Aucun match DQ:

Aleister Black contre AJ Styles

La WWE Elimination Chamber a lieu ce dimanche soir depuis Philadelphie, Pennsylvanie.

