L’événement de rébellion de l’Impact annulé officiellement

Lutte d’impact

Alors que la pandémie mondiale en cours continue de balayer le monde, la direction d’Impact Wrestling a malheureusement été obligée de reporter ou d’annuler un certain nombre de leurs événements, y compris le prochain événement à la carte Rebellion, prévu pour le 19 avril à New York. .

En plus de Rebellion, la société a également reporté leurs événements à venir ce week-end – le retour de Lockdown le 28 mars à Windsor, Ontario, Canada et mars Breakdown le lendemain à Belleville, Michigan.

De plus, Against All Odds le 17 avril à Toronto et une série d’enregistrements télévisés à Columbus, Ohio les 24 et 25 avril ont également été annulés, tout comme leur événement WrestleCon. TNA: Il n’y a pas de place comme à la maison – le 3 avril a également été retiré suite à l’annulation de tous les événements liés à WrestleCon.

La société a publié la déclaration suivante via son site officiel dans la soirée du mardi 24 mars;

“Suite à l’épidémie de coronavirus, Impact Wrestling n’organisera pas” Against All Odds “le 17 avril à Toronto, l’événement à la carte” Rebellion “du 19 avril au Terminal 5 de New York et les 24 et 25 avril. Enregistrements télévisés à Columbus, Ohio. Nous surveillons la situation de près et recherchons d’autres moyens de produire les événements. Tous les billets seront entièrement remboursés à partir du point de vente. La sécurité de nos fans, de nos talents et de notre personnel est de la plus haute importance et nous continuerons d’ajuster les plans si nécessaire tout en offrant autant de lutte d’impact que possible. “

Aucun mot encore sur ce que cela signifie pour l’Impact Wrestling à l’avenir en ce qui concerne leurs émissions hebdomadaires. Cependant, ils ont heureusement des émissions enregistrées sur l’événement de rébellion initialement prévu. Ce qui se passe après cela reste à voir.