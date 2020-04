L’événement de rébellion d’Impact sera diffusé GRATUITEMENT

ImpactWrestling.com

En raison des problèmes persistants, l’Impact Wrestling avait précédemment annoncé que sa prochaine rébellion à la carte, prévue pour le dimanche 19 avril, ne se déroulerait pas pour des raisons évidentes. Dans une mise à jour de cette histoire, il a maintenant été confirmé que l’événement se poursuivra, mais maintenant en tant que spécial télévisé en deux parties.

Désormais diffusée les mardi 21 et 28 avril (mercredi 22 et 29 avril pour les téléspectateurs britanniques), Rebellion se déroulera sur un plateau fermé avec du personnel essentiel uniquement – une situation similaire à la façon dont la WWE a dirigé WrestleMania 36 le week-end dernier.

Dans le cadre d’une déclaration publiée via impactwrestling.com, la direction d’Impact a déclaré;

La sécurité des lutteurs, du personnel et des fans d’Impact est de la plus haute importance, et bien que ce soit avec une certaine déception que nous devions réduire nos plans originaux pour l’événement, nous sommes fiers d’avoir l’opportunité de fournir à notre public fidèle et passionné certains divertissements indispensables pendant cette période. Nous attendons avec impatience de produire un événement à la carte approprié une fois cette crise passée.

Comme nous l’avons vu avec les spectacles hebdomadaires de la WWE (bar NXT UK, qui est préenregistré des semaines à l’avance), l’ambiance de l’arène vide peut nuire à la qualité globale d’un spectacle. Nous espérons que la rébellion, qui est actuellement encore sur le point d’être organisée par Tessa Blanchard en défense de son championnat du monde contre Eddie Edwards et Michael Elgin, ne sera pas trop affectée par cet aspect désormais normal de la lutte professionnelle.