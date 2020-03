L’Exact Moment Edge savait qu’il pourrait de nouveau lutter

WWE.com

Le match “ Last Man Standing ” d’Edge avec Randy Orton à WrestleMania 36 sera la première fois que les fans applaudiront son travail sur le ring depuis neuf longues années. Bien qu’il ait déjà filmé le combat au Performance Center de la WWE, le Canadien sera sans aucun doute ému lorsqu’il verra la réaction des fans à son retour sur les réseaux sociaux au cours du week-end.

Quand Edge s’est-il rendu compte qu’il pouvait de nouveau lutter? Voilà la question.

Selon son interview avec ESPN, cela s’est produit lorsque la “ Superstar Classé-R ” était en voyage de vélo de montagne avec des amis. Il a violemment dégringolé son guidon et s’est essuyé en tentant un saut “stupide et compétitif”.

Alors qu’il dérapait le long du sol, soudainement, Edge frappa qu’il venait de prendre une bosse. De plus, il en avait pris un à environ 20 mph, et son cou se sentait bien. Si son corps pouvait gérer cela, alors il pourrait sûrement supporter les rigueurs de l’anneau de lutte, non?

Droite.

Ensuite, Edge a rencontré Sheamus pour filmer certains des «Celtic Warrior Workouts» de l’Irlandais, et il a commencé à explorer la possibilité d’un retour à la WWE. Cela n’aurait peut-être jamais eu lieu sans l’accident de vélo.