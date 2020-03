L’exalté de l’Ordre des Ténèbres apparaîtra sur AEW Dynamite la semaine prochaine

AEW

L’identité du leader de The Dark Order, The Exalted One, sera finalement révélée sur AEW Dynamite la semaine prochaine.

Cela a été annoncé lors de la diffusion de la nuit dernière. Enfin, après des mois de taquineries, le moteur du groupe qui divise va se faire connaître à Rochester, New York, qui se trouve être la ville natale de Brodie Lee.

Bien que ce ne soit en aucun cas une garantie que Lee sera révélé comme la figure de proue de l’Ordre, l’émission du 18 mars aurait été inscrite au crayon comme sa première date il y a des semaines. Tout cela pourrait être un écart géant, car AEW a déjà lancé plusieurs harengs rouges en ce qui concerne cet angle, bien que les chances de Lee se raccourcissent de jour en jour.

Christopher Daniels a coupé une promo rapide imitant les infopublicités de The Dark Order dans l’émission de la nuit dernière, affirmant, encore une fois, que The Exalted One n’existe pas réellement.

Un match de tag opposant les meilleurs amis aux The Lucha Brothers est également confirmé pour la semaine prochaine, tandis que la promotion continue de devenir un combat en trios comprenant également Orange Cassidy et PAC, tandis que The Inner Circle rencontre The Elite avant l’épisode spécial Blood and Guts de la semaine suivante. .