L’Exécutif ESPN commente la possibilité de diffuser ESPN en direct sur WrestleMania

Lors d’un récent entretien avec Sports Illustrated, Brent Colborne, directeur principal de la programmation d’ESPN, a commenté la possibilité que WrestleMania soit diffusé en direct sur le réseau à l’avenir. Il a dit,

«C’est une excellente question. Nous sommes toujours ouverts à discuter de nombreuses idées différentes avec différentes ligues, mais en ce moment, ce que nous faisons avec la WWE se concentre sur le court terme. Nous pensions que c’était une très bonne opportunité de contenu pour nous de montrer ces trois rappels, et une très bonne opportunité promotionnelle pour la WWE pour aider à utiliser notre portée et notre marque pour créer plus d’excitation pour WrestleMania ce week-end prochain.

Comme beaucoup d’entre vous le savent, ESPN a diffusé des rediffusions de WrestleMania 30 et 32 ​​au cours des deux derniers dimanches. Ils diffuseront une rediffusion de WrestleMania 35 ce dimanche.