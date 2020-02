L’heure du conte WWE revient sur le réseau WWE + Nouvelles sur la promotion de Rikishi

Lors d’une récente édition de son podcast, Jerry «The King» Lawler a révélé que WWE Story Time reviendrait sur le WWE Network. Lawler fournira les voix off pour l’émission, remplaçant le regretté «Mean» Gene Okerlund.

KnokX Pro de Rikishi s’associe à Red Boxing Promotions International pour former une nouvelle promotion appelée World Wrestling Asia. Voici leur annonce officielle:

«@KnokXPro, en partenariat avec @redboxingpromotions International, est fier d’annoncer la formation d’une nouvelle promotion révolutionnaire dans le monde de la lutte professionnelle – World Wrestling Asia (WWA). La toute nouvelle WWA effectuera une première tournée publicitaire à travers le Philippines en mars 2020. Parallèlement à la tournée de publicité, KnokX Pro organisera des cliniques à travers les Philippines pour les lutteurs professionnels locaux en herbe. Après la tournée publicitaire, World Wrestling Asia accueillera une émission «Road To The Philippines» à Los Angeles, en Californie, qui sera diffusée en direct afin de sensibiliser et d’anticiper la tournée des Philippines qui s’ensuivra à la fin de l’été 2020. La tournée multi-villes des Philippines (nom de la tournée TBA) comprendra 14 spectacles différents de la WWA à travers l’Asie, mettant en vedette des talents locaux et internationaux. Ensemble, KnokX Pro et RED Boxing International, en tant que WWA, se sont engagés à encourager les talents locaux, à proposer des spectacles uniques pour les marchés mal desservis et à réinventer le paysage de la lutte professionnelle en Asie. KnokX Pro, fondée par le lutteur professionnel Reno “Black Pearl” Anoa’i (PDG,) et le WWE Hall of Famer Junior “Rikishi” Fatu (président), tous deux du célèbre SAMOAN DYNASTY, est devenue la première destination des aspirants lutteurs professionnels à travers le globe. Situé au cœur de la Californie du Sud, KnokX Pro a produit aujourd’hui certains des concurrents les plus éminents du monde de la lutte avec des anciens qui travaillent pour des organisations telles que la WWE, NXT et MLW pour n’en nommer que quelques-uns. En plus de développer certains des plus grands talents du monde de la lutte, KnokX Pro a également produit certaines des tournées de lutte indépendantes les plus réussies de la dernière décennie, notamment: The Hulkamania Australia Tour 2009, Nu Wrestling Evolution (NWE), et divers spectacles de haut niveau à Hollywood, CA. RED Boxing International, fondée par le célèbre promoteur de boxe Rey «Cacoi» Almirante Rodis, est une organisation de promotion et de gestion pour les boxeurs professionnels. En tant que promoteur de troisième génération, Rodis a passé toute sa vie autour de la boxe. »