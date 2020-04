L’histoire vraie derrière le jeu de jeu WWF de N64 qui n’a jamais eu lieu

THQ / WWE

Le WWF No Mercy produit par AKI et publié par THQ a atterri avec un bruit monumental sur le paysage de la N64 à la fin de 2000. Il est toujours considéré comme l’un des meilleurs jeux vidéo de lutte jamais créés, et la communauté de modding met à jour les modèles de personnages, les types de matchs, les arènes et plus encore.

C’est un travail d’amour.

Les matchs Hell In A Cell sont devenus possibles grâce à ces mods, mais que se passerait-il si le prochain projet prévu de THQ avait frappé les étagères des magasins en 2001? Les joueurs du monde entier auraient pu jouer au célèbre moteur de No Mercy dans HIAC bien avant maintenant. Ce type de match n’était que l’une des nombreuses nouvelles cloches et sifflets prévus pour WWF Backlash – la suite du succès de No Mercy.

Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé? Pourquoi le jeu n’est-il pas sorti et pourquoi la base de fans de Nintendo a-t-elle dû attendre 2002 pour WrestleMania X-8 sur Gamecube au lieu de jouer à Backlash un an plus tôt sur N64?

La vérité est que AKI, les gens raffinés qui ont développé ces commandes intuitives et le gameplay fluide que les gens apprécient toujours en 2020, ont abandonné le jeu alors qu’il n’était qu’à 30% terminé. Ils avaient été informés de la prochaine console de Nintendo, le Gamecube susmentionné, et on leur avait demandé de commencer à créer des actifs pour ce matériel plutôt que de consacrer des ressources à l’archaïque N64.

Le contrecoup, malheureusement, s’est retrouvé sur le tas de ferraille. Pourrait-il faire un retour?

