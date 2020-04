L’histoire vraie derrière le virage au talon WWE de John Cena

WWE

WrestleMania 36 n’était pas seulement, ahem, trop grand pour une nuit, mais il était aussi apparemment trop grand pour un seul univers (WWE).

L’un des points forts incontestables d’une deuxième partie du spectacle supershow sobre était un concours de Firefly Fun House positivement barmy, dans lequel John Cena a confronté ses peurs et son passé. Cela a également donné aux fans à long terme un aperçu d’une réalité alternative que beaucoup espéraient, mais qui ne s’est jamais concrétisée.

À un moment donné dans le match fou, qui a vu Cena exécuter toute la gamme d’un parvenu difficile à Kurt Angle, rappeur chargé de chaînes rejetant Ruthless Aggression et un retour des années 80 chaque bit de la caricature qu’il est devenu, la nourriture coupée à la générique d’ouverture du Monday Nitro de la WCW. Peu de temps après, Bray – vêtu des couleurs du nWo Wolfpac – a canalisé Eric Bischoff pour présenter le chat le plus cool de toute la lutte: «Hollywood» John.

The Face n’a jamais couru à Atlanta, GA – il n’était qu’un chiot UPW lorsque les guerres du lundi soir ont atteint leur cessez-le-feu – il s’agissait donc manifestement d’une référence au prototype preneur de vitamines et de prières du Prototype, Hulk Hogan – bien qu’un version de Hogan Cena n’a jamais imité.

C’était ça le point. En 1996, Hogan, un babyface éternel pour une grande partie de sa carrière principale et le principal fabricant d’aiguilles de l’industrie, a fait l’indicible et l’impensable quand il a troqué son personnage propre et défini pour le côté obscur. D’un seul coup, un virage au talon jusqu’alors inimaginable a établi le Nouvel Ordre Mondial (ou la “ Nouvelle Organisation Mondiale ”, alors qu’il tâtonnait lors de sa promo Bash at the Beach), et a immédiatement injecté à la WCW un degré de météorologie cool des Titan Towers. rêver de.

