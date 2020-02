L’homme responsable de l’attaque sanglante de la WWE de Shayna Baszler révélée

WWE

La nuit dernière, Raw a vu Shayna Baszler, double championne féminine NXT

prendre littéralement une bouchée de la compétition alors qu’elle rongeait bizarrement le

cou de Becky Lynch.

L’élément mordant de l’attaque de Baszler contre le courant

La championne de Raw Women a reçu une réaction mitigée des fans de catch, et maintenant la

Wrestling Observer prétend que c’était l’appel de Paul Heyman d’avoir La Reine

de la disposition de Spades The Man de cette manière.

On sait à quel point Heyman est fan de Freddie

Blassie, et il semblerait que Paul E ait emprunté une page au vampirique de Blassie

playbook – le WWE Hall of Famer ayant un sort jouant le rôle de The Vampire.

Ajoutant encore plus de crédibilité à Heyman étant celui qui était

responsable de cet angle, l’ancien chef ECW a répondu à l’ancien écrivain de la WWE

Kazeem Famuyide sur Twitter.

Bien sûr, Paul Heyman est le directeur exécutif de Raw, et

donc tout ce qui se passera sur le salon devra avoir été dirigé par

lui en premier lieu – mais il semble que le mouvement d’avoir Shayna Baszler

prendre une bouchée de sang de Becky Lynch était en effet une idée de Heyman.