L’idée de la WWE de se débarrasser d’AEW échoue – Détails

Comme on l’a vu lors de l’événement à la carte WWE Royal Rumble de dimanche soir, Charlotte Flair a remporté le match féminin Royal Rumble. Elle a ensuite coupé une promo sur RAW, notant qu’elle n’était pas prête à choisir le champion auquel elle serait confrontée à WrestleMania 36. Il y a des rumeurs selon lesquelles ce sera Charlotte Flair contre Rhea Ripley pour le championnat NXT.

Selon les rapports, la raison principale de Flair contre Ripley est que la WWE puisse à nouveau ajouter une certaine «crédibilité de la liste principale» à NXT. Au cours de la génération à la carte de la série WWE Survivor, plusieurs superstars NXT sont apparues sur RAW et SmackDown et vice versa. Cela a provoqué une hausse des notes NXT. Depuis lors, les numéros NXT ont continué de baisser et la WWE veut essayer de les faire remonter. Ils pensent que faire venir les principaux talents de la série fera exactement cela, car c’est ce qui s’est passé pendant la série Survivor.

Il y avait des gens à la WWE qui pensaient que l’idée d’AEW vs NXT en tant que «préoccupation principale» était terminée. Triple H et Vince McMahon ne pensaient pas à l’origine qu’EAW aurait suffisamment de chiffres pour obtenir un contrat de télévision payant et ils finiraient par disparaître. Ce processus de réflexion s’est toutefois avéré négatif, car TNT a récemment renouvelé AEW jusqu’en 2023. Le nouvel accord est de 45 millions de dollars par an, bien plus que ce que le réseau américain paie actuellement pour NXT.