L’identité de ce qui était dans la cage d’Erick Rowan révélée (vidéo)

Pendant l’émission WWE RAW de lundi soir, No Way Jose et son équipe ont demandé à Erick Rowan de révéler ce qui se passait dans le changement. Rowan a accepté parce qu’ils étaient «gentils» et a demandé en premier. Il a ensuite sorti une araignée géante, qui semblait être une marionnette si nous sommes honnêtes ici! Mais l’idée est que c’est une tarentule géante.

Vous pouvez regarder une vidéo du segment ci-dessous:

