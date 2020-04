L’identité de WWE Secret Hacker pourrait ne pas être celle que vous pensez …

WWE

L’utilisateur de Twitter GIFSkull vient de tomber sur l’identité de Friday Night SmackDown sur le mystérieux hacker de FOX. Sur la base de leurs preuves, il pourrait en fait s’agir de Xavier Woods de The New Day.

Au cours des derniers mois, de nombreux “ pépins ” sont apparus sur le spectacle bleu au milieu de divers matchs, entrées et segments des coulisses. Puis, lors de l’édition du 4 avril de SmackDown, une silhouette à capuchon a éclairé la saga Otis / Mandy Rose en cours et s’est révélée être la personne derrière les pépins.

La semaine dernière sur SmackDown, le chiffre est de nouveau apparu. Cependant, cette fois, ils ont diffusé une série de clips qui présentaient plusieurs équipes SmackDown Tag, avant de déclarer que «Certains gardent leurs amis proches. D’autres gardent leurs ennemis plus proches.

Maintenant, GIFSkull a ajusté la vitesse et la hauteur audio d’une vidéo téléchargée sur le compte Twitter TheMessageWWE récemment réorganisé et les résultats ressemblent énormément à ceux de Woods susmentionnés.

En plus de cela, si vous tapez les coordonnées GPS sur ce compte Twitter particulier sur Google, vous êtes envoyé vers un terrain abandonné à Truth or Consequences, au Nouveau-Mexique.

Woods était connu sous le nom de Consequences Creed dans TNA.

Cela signifie-t-il que Woods mis à l’écart pourrait être sur le point de se réannoncer de manière très importante dans les mois à venir? Cela pourrait-il même conduire à une éventuelle course de célibataires et à la rupture de The New Day? Peut-être.

Une chose semble certaine, cependant, les conséquences se dirigeront certainement vers Friday Night SmackDown dans un proche avenir.