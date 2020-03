L’interdiction de voyager aux États-Unis rend WrestleMania 36 impossible à assister pour les fans du Royaume-Uni et d’Irlande … même si cela va de l’avant

L’épidémie mondiale de coronavirus a maintenant conduit les États-Unis à interdire les voyages du Royaume-Uni et de l’Irlande – dans une tentative de limiter la propagation du virus – ce qui signifie que les fans de lutte britanniques et irlandais ne pourront pas se rendre à Tampa, en Floride. , si l’événement devait effectivement avoir lieu.

La WWE n’ayant pas encore confirmé si WrestleMania 36 se poursuivra ou non, de nombreux fans du monde entier étaient réticents à réorganiser leurs dispositions de voyage et leurs plans pour l’événement. Cependant, avec les États-Unis étendant maintenant leur interdiction de voyager en Europe pour inclure le Royaume-Uni et l’Irlande, il semble que les fans britanniques ne participeront pas à Mania malgré tout.

À l’heure actuelle, l’interdiction devrait durer 30 jours, ce qui signifie que d’autres événements tels que l’UFC London ne devraient pas se dérouler comme prévu initialement.

Certes, maintenant que la majeure partie de l’Europe ne pourra pas assister au Show of Shows – ce qui signifie qu’une grande partie des revenus ne se rendra pas à Tampa pour l’événement – l’appel / la suspension de WrestleMania cette année est plus une question de quand que si.