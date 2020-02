Lio Rush: “J’étais dans un mauvais espace mental l’année dernière!”, Parle de Hiatus WWE, Plus

Lors d’un récent entretien avec Nouvelles sportives, Lio Rush, champion du WWE NXT Cruiserweight, a commenté son hiatus à la WWE l’année dernière, dans un mauvais état mental, etc. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

À son retour à NXT: «Je pense que, avec mon retour à NXT, c’était une énorme opportunité pour moi de montrer le monde, de montrer NXT, de montrer aux gens qui ne m’ont vu que sur 205 Live et Monday Night Raw et des trucs comme ça, de montrer tout le monde que j’ai signé à la WWE parce que j’étais l’un des plus grands croiseurs au monde. Je sais que ma première manche en NXT a été très courte, et beaucoup de gens, ils n’avaient pas l’habitude de me voir dans la lumière dans laquelle j’étais. Le lundi soir à Raw, j’étais juste strictement dans un rôle de manager. Donc, être dans NXT avec la deuxième manche et montrer à tout le monde ce que je peux faire sur le ring est assez cool, et ça a été une expérience incroyable. Je me suis aussi beaucoup amusé avec ça et je fais juste ce que j’aime faire et prouver à tout le monde que je suis ici pour une raison. J’ai signé avec la WWE parce que je suis le plus grand poids lourd de croisière au monde, donc c’est plutôt cool. “

Sur son hiatus l’an dernier: «Pendant ce temps, j’étais dans un mauvais espace mental. J’ai l’impression d’avoir été assez ouvert avec le public à propos de mes problèmes de dépression et d’anxiété et des trucs comme ça. J’avais juste besoin d’une petite pause. J’avais besoin d’un peu de temps pour repenser, pour être avec ma famille, pour me rappeler pourquoi je voulais être un artiste sportif en premier lieu et être dans la WWE en premier lieu. Et cette expérience que j’ai eue sur “RAW” a été une expérience très cool. J’ai pu travailler avec des vétérans de cette entreprise, des gens qui font partie de cette entreprise depuis si longtemps. Je dois participer à chaque dernier paiement à la séance. Je dois sortir au Royal Rumble. Je dois sortir à WrestleMania. Toutes les choses qui prennent tant de temps aux gars et j’ai tout accompli en six mois. Et, cette fois, je suis incroyablement reconnaissant mais, en même temps, ça me dévorait. Tout simplement parce que, encore une fois, j’ai signé avec la WWE pour être l’un des plus grands croiseurs, et c’était difficile pour moi. C’était difficile de ne pas être sur le ring. Il est difficile de ne pas montrer au monde ce dont j’étais capable sur le ring. J’ai donc accompli ce que j’ai accompli sur Monday Night Raw, et revenir à NXT a été une étape énorme pour moi. Et oui, je suis reconnaissant d’être ici. Je suis reconnaissant de faire partie de NXT, reconnaissant d’être dans le ring avec la quantité de talent avec laquelle je suis dans le ring. Ouais, je devais juste me regrouper, repenser, recentrer et retourner au travail. »

Sur sa course tumultueuse à la WWE: «J’ai l’impression que depuis le premier jour de la WWE, j’ai toujours eu quelque chose avec moi. Comme vous l’avez dit, j’ai fait face à beaucoup de critiques. J’ai envie d’entrer dans la WWE, j’ai déjà eu quelques critiques et pas une très bonne réputation, je suppose, qui a été formée par d’autres à mon sujet. Alors en entrant dans la WWE, j’avais l’impression que je devais déjà regarder par-dessus mon épaule pour voir qui regardait des trucs comme ça. Mais encore une fois, j’ai l’impression que cela vient en grande partie du fait d’avoir seulement 21, 22 ans et d’être signé à la WWE, ayant déjà des années d’expérience sur le circuit indépendant et étant à l’intérieur à un si jeune âge. Donc, beaucoup de choses viennent avec ça. Beaucoup de bien, beaucoup de mal viennent avec ça. Et oui, j’ai vécu beaucoup de hauts et de bas au sein de l’entreprise, probablement beaucoup plus que des personnes de plus de 10 ans dans l’entreprise, et cela a été traumatisant pour moi dans un sens. Mais la façon dont j’ai grandi et la région dans laquelle j’ai grandi et les choses que j’ai traversées à l’adolescence, je sens que je me suis préparé à tout ce que j’ai vécu à la WWE. Cela m’a montré de faire avancer et de me battre pour les choses que vous voulez et ce en quoi vous croyez, et de ne jamais reculer ni être découragé par les critiques ou les gens disant que vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela. Je devais juste pousser tout ça. Ça a été un sacré tour. Mec, c’était fou. “