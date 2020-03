Lio Rush lance une campagne pour soutenir le talent de lutte indépendante

WWE

Lio Rush a frappé les médias sociaux pour annoncer le début d’une campagne conçue pour aider les talents de lutte indépendants à traverser ce qui sera la période la plus difficile de certaines de leurs carrières.

Selon les réseaux sociaux de l’ancien champion de la WWE Cruiserweight, il organisera trois diffusions en direct chaque jour du 30 mars au 6 avril, avec une variété de lutteurs indépendants, d’arbitres et d’autres personnalités. La vidéo initiale comprenait une demande aux fans d’envoyer à Rush les noms des personnes qu’ils aimeraient voir impliquées.

Les téléspectateurs seront encouragés à contribuer s’ils le peuvent, que ce soit par le biais de dons PayPal, l’achat de marchandises ou par d’autres moyens.

Voici un extrait de clé de la vidéo (h / t: Fightful): –

“Si vous êtes un fan, si vous êtes un partisan de la communauté de lutte indépendante. Si vous êtes un fan et un partisan de moi-même, veuillez vous joindre à moi WrestleMania Week pour aider ces gars, car ces gars sont comme ma famille, et je veux aider. Si vous êtes un fan, veuillez laisser un commentaire, faites-moi savoir qui vous voulez voir sur ‘Live with Lio’, avec moi-même. Amusons-nous. Faisons ce que nous faisons de mieux, essayons de changer un peu la situation de certaines personnes. “

La situation mondiale actuelle exerce une pression énorme sur les lutteurs indépendants qui n’ont pas le luxe de l’argent garanti des contrats de lutte des ligues majeures. Les résultats annulés signifient moins de revenus et moins de possibilités de gagner leur vie. C’est formidable de voir Rush utiliser sa plate-forme sur la scène dans laquelle il a pris de l’importance pour la première fois, alors qu’il se joint à Mustafa Ali, Ruby Riott, et plus encore pour tenter d’aider les Indes à traverser cette période difficile.