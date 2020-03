Lio Rush publie une déclaration remplie de dépression

Apparemment, quelque chose de sérieux dérange un ancien champion NXT Cruiserweight, à tel point qu’il semble faire allusion au suicide dans une récente déclaration sincère qu’il a publiée sur les réseaux sociaux.

La Superstar de la WWE a publié lundi matin une déclaration émotionnelle sur sa page Twitter officielle pour aborder ses problèmes de santé mentale.

Rush admet qu’il se sent «misérable, déprimé, confus, en colère et effrayé», tout en se décrivant comme «complètement engourdi».

Dans le message Twitter susmentionné, Rush demande aux fans de prier pour l’aider à traverser cette période difficile de sa vie.

“Misérable … … déprimé …. Confus … … en colère … et honnêtement effrayé”, a écrit Rush. “Je suis devenu engourdi. J’ai perdu connaissance mentalement et je suis malade et fatigué d’être malade et fatigué. “

Il a poursuivi: «Un rêve est devenu une réalité désastreuse. Un doux aperçu amer de ce que le passé a fait à mon avenir. Du froid. Seul. Voulant que tout se termine. C’est ainsi que je me suis senti réveillé ce matin. C’est moi qui demande vos prières. Quelque chose que beaucoup de gens ont honte de faire. Laissez-moi être celui qui vous guidera. Laisse-moi être ta voix. Pas besoin de se sentir seul. Je suis ici.”

Lio Rush a exprimé dans le passé ses combats contre la dépression, y compris la sortie de plusieurs morceaux de musique qui détaillent sa lutte en cours.

Vous trouverez ci-dessous la déclaration de la page Twitter officielle de Lio Rush.

pic.twitter.com/mP1FC1kjwh

– Lio (@itsLioRush) 9 mars 2020