Liste des 10 meilleurs lutteurs de la WWE les mieux payés pour 2019

Forbes a récemment publié la liste des lutteurs de la WWE les mieux payés de la dernière année financière. Les 10 meilleurs noms de la liste sont indiqués ci-dessous à côté de leurs revenus de la plus grande entreprise de lutte professionnelle.

1. Brock Lesnar – 10 millions de dollars

Étant la plus grande attraction du box-office dans le circuit de lutte professionnelle, la WWE lui remet les montants les plus lucratifs de chèques de paie. Il obtient également des bonus supplémentaires pour chacune des victoires de ses matchs programmés. Brock Lesnar a perdu son titre à la WWE à WrestleMania 36 contre Drew McIntyre et est entré dans son hiatus habituel.

2. Roman Reigns – 5 millions de dollars

On s’attend à ce que Roman Reigns se classe deuxième dans la liste des lutteurs de la WWE les mieux payés car il est le franchisé de la société. En plus d’obtenir le salaire de base, il reçoit des chèques de paie supplémentaires pour les campagnes promotionnelles de la WWE et la vente de marchandises. Il est actuellement en situation d’isolement au milieu de l’épidémie de coronavirus.

3. Randy Orton – 4,1 millions de dollars

Après avoir passé près de deux décennies à la WWE, Randy Orton mérite d’être à la troisième place de la liste des lutteurs de la WWE les mieux payés. Il est un futur véritable Hall of Famer qui a échoué contre un autre Hall of Famer Edge lors de son match à WrestleMania 36.

4. Seth Rollins – 4 millions de dollars

Après la sortie de Raw de Roman Reigns de Raw pour transporter SmackDown sur FOX, Seth Rollins a pris la charge de porter le spectacle phare de la société. Parallèlement à sa promotion sur la liste, le montant du chèque de paie pour son nom a également augmenté en remportant la quatrième place de la liste des lutteurs de la WWE les mieux payés.

5. Triple H – 3,3 millions de dollars (comprend la rémunération des dirigeants)

En plus d’être un interprète, Triple H a pour tâche d’être le vice-président des relations avec les talents qui dirige également la marque NXT. Ces derniers temps, son salaire en tant qu’artiste a diminué tandis que le salaire en tant que cadre dans l’entreprise a connu une augmentation significative.

6. Becky Lynch – 3,1 millions de dollars

Le caractère féminin exceptionnel dans le monde masculin a atteint la liste des lutteurs de la WWE les mieux payés. Après l’incroyable victoire du WrestleMania au Main Event, suivie d’une course de 365 jours avec le WWE Raw Women Championship, elle mérite chaque instant.

7. Goldberg – 3 millions de dollars

C’est étrange d’avoir l’ancien joueur de la franchise WCW dans cette liste des lutteurs de la WWE les mieux payés. Mais on ne peut nier sa puissance d’étoile car la WWE l’a choisi pour entrer dans WrestleMania 36 en tant que champion universel. En conséquence, il a gagné un chèque de règlement lourd qui l’a aidé à être à cet endroit.

8. Shane McMahon – 2,1 millions de dollars

Le fils prodigue de la WWE est surtout vu dans les coulisses de la WWE depuis son départ en tant qu’artiste, en octobre dernier. Il a acquis une solide réputation en tant que cadre et reçoit donc un énorme salaire.

9. Stephanie McMahon – 2 millions de dollars (comprend la rémunération des dirigeants)

The Billion Dollar Princess ne joue pas autant sur le ring, mais est considéré comme l’ambassadeur de la marque WWE. Chaque fois qu’il s’agit de représenter l’entreprise, il n’y a personne de mieux qu’elle qui a continué à augmenter ses chèques de paie alors qu’elle entrait dans la liste des lutteurs de la WWE les mieux payés.

10. Braun Strowman – 1,9 million de dollars

Le nouveau champion universel a conclu la liste des lutteurs de la WWE les mieux payés. Il a fait l’impensable d’épingler Goldberg à WrestleMania 36 pour décrocher son premier titre majeur à la WWE. Cela pourrait être le début pour lui d’un long voyage vers le sommet car il devrait continuer à gagner plus d’argent à la WWE dans les jours à venir.