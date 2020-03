Lita, Gail Kim et Christy Hemme lancent le projet pilote de lutte pour les femmes «KAYfABE»

Aujourd’hui, Lita, Gail Kim et Christy Hemme ont dévoilé une campagne Kickstarter pour un nouveau pilote de lutte féminin intitulé “KAYfABE”. Regardez le teaser de KAYfABE par CLIQUEZ ICI.

“KAYfABE” est un nouveau spectacle qui mélange drame scénarisé et lutte professionnelle féminine. Dans l’annonce vidéo, les trois stars de la lutte expliquent que la série est «sur les femmes, faite par des femmes». Le projet cherche à amasser 400 000 $ d’ici le 7 avril pour obtenir le financement du pilote.

D’autres talents liés à la lutte travaillant sur le spectacle comprennent:

Le communiqué de presse officiel de KAYfABE:

En partie drame télévisé, en partie promotion de lutte, le spectacle démolira efficacement le quatrième mur entre les personnages et le public pour une expérience de visionnement que les fans de lutte n’ont jamais vue auparavant. Dans une industrie traditionnellement dominée par les hommes, KAYFABE est une dramatisation et une collection d’histoires féminines inspirées d’événements réels.

“Je pense que KAYFABE est une grande histoire féministe à propos d’un groupe de femmes autonomisées qui ont, dans le sens le plus littéral que vous puissiez imaginer, prendre le contrôle de leurs propres récits”, a déclaré Hemme, un favori des fans qui a lutté pour Impact Wrestling et la WWE.

Nommé d’après le terme d’artisanat de lutte qui fait référence à la manière stricte dont il était autrefois interdit aux artistes de briser le caractère ou de partager des secrets de l’industrie, KAYFABE est le nom parfait pour le nouveau spectacle, qui prendra ce terme et le tournera sur sa tête.

“Toutes les histoires que nous allons présenter dans cette émission sont quelque chose qui, d’une manière ou d’une autre, s’est produit dans la vie réelle”, a déclaré Kim, une fois diva de la WWE et récemment intronisée au Temple de la renommée de l’Impact Wrestling.

Les producteurs – qui ont tous connu des carrières légendaires dans la lutte professionnelle et ont chacun une clientèle importante et fervente – se sont tournés vers Kickstarter pour financer la création d’un pilote dans le but de donner vie à leur vision sans compromis. En plus de leur carrière à l’écran, tous les trois partagent également une vaste expérience derrière la caméra – Kim étant la première agente de lutte féminine à Impact Wrestling, Hemme devenant la première femme talentueuse à rejoindre l’équipe créative de l’Impact en tant que directrice de la division féminine et Dumas , en tant que première femme à devenir productrice pour la WWE.