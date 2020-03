Lita, Gail Kim et Christy Hemme sur s’ils sont ouverts à la lutte pour un match de plus

Lita, Gail Kim et Christy Hemme ont discuté de leur ouverture à la lutte contre un autre match lors d’une récente interview avec le Women’s Wrestling Weekly. Voici ce qu’ils avaient à dire:

Lita: «Je lutterais un autre match si je me sentais bien. Je n’en ressens pas le besoin, je suis satisfait de ma carrière, mais s’il y avait quelque chose d’amusant et que j’ai eu le temps de me préparer, je ne m’y oppose pas.

Gail Kim: “Je ne ferais pas de match mais je ferais un spot, un run-in.”

«Je m’y suis définitivement engagé à 100%. Savez-vous pourquoi cependant? Parce qu’une fois que j’ai pris ma retraite et que j’ai eu la fermeture que je voulais dans ma carrière, ce qui est très rare d’avoir la fermeture que vous voulez, je ne veux pas que les fans se souviennent de tout sauf du meilleur, pour moi, c’est mon opinion personnelle. Et c’était vraiment difficile d’avoir ce dernier match avec Tessa Blanchard. J’ai entraîné mon cul. Pouvoir suivre les 24 ans, athlète suprême, et pouvoir montrer que je peux encore y aller. J’ai 43 ans, je suis mentalement fermé et je ne veux pas que les fans se souviennent de quoi que ce soit. “

Christy Hemme: «Non. Je ne suis pas dans le ring depuis si longtemps, mon cou n’est pas bon, ce n’est pas une bonne idée. “

