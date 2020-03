Liv Morgan dit qu’elle a parlé avec Sonya Deville après l’histoire de Lana, plus

Lors d’un récent entretien avec le New York Post, Liv Morgan a commenté sa relation avec Sonya Deville après le scénario de Lana, en prenant un congé de la WWE, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Sur ce qu’elle a fait pendant ses neuf mois hors de la WWE: «Je viens de découvrir ce que je voulais de moi. J’étais dans l’équipe de Riott et j’étais très, très immature et j’étais bruyant. Tu sais, j’avais besoin d’attention. J’avais besoin que les gens me regardent, alors j’ai teint mes cheveux en rose et j’ai rendu ma langue bleue. J’ai fait toutes ces choses qui m’ont définitivement fait ressortir, mais étaient-ce vraiment moi? Est-ce vraiment ce que j’étais au cœur du personnage? Je ne pense pas que ce soit le cas, surtout avec ces deux autres femmes. Et maintenant je suis seul. C’était juste me retrouver seul. J’ai donc passé neuf mois, beaucoup à parler de moi, beaucoup à regarder de vieilles images de moi et à découvrir qui est maintenant cette femme adulte. »

En parlant avec Sonya Deville: «J’ai une amitié très étroite avec Sonya Deville, donc je lui ai parlé, et les détails de ces conversations que je ne vais poliment pas partager avec vous, Joe (rires). Mais tout va bien. Tout est cool. Nous en avons parlé. Elle est toujours une très bonne amie à moi, et je ne peux être en colère contre personne pour ce qu’ils ressentent et comment ils réagissent aux choses. Tout le monde va ressentir ce qu’il veut, alors je dois juste l’autoriser. Au bout du compte, c’est du travail, c’est du travail, et je fais ce qu’on me dit et que je suis censé faire, vous savez. “

Sur jouer un tyran dans le cadre de l’équipe Riott: «Ouais, et je n’étais pas un tyran au lycée, donc c’était tellement amusant de jouer et je me suis plongé dedans. J’ai été surpris de voir comment tout cela a fonctionné, jetant simplement des choses contre le mur et voyant ce qui colle. Une langue bleue a fini par coller. J’étais tellement sauvage. Je me suis tellement amusé.”