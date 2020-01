Liv Morgan et Lana continueront leur feud, The Viking Raiders Attack AOP, Plus

La WWE a publié la vidéo suivante, montrant les faits saillants du match Seth Rollins et Buddy Murphy contre Samoa Joe et Kevin Owens sur RAW. Comme vu pendant le match, Samoa Joe a plongé à l’extérieur sur Buddy Murphy et les responsables médicaux de la WWE l’ont emmené à l’arrière. On craignait qu’il souffre d’une commotion cérébrale:

La WWE a également publié cette vidéo phare, montrant Liv Morgan remportant une victoire sur Lana. Les deux femmes poursuivront leur querelle dans les prochaines semaines:

Comme on l’a vu lors de la diffusion de la WWE RAW de lundi, les Viking Raiders ont attaqué les Authors of Pain dans les coulisses. Vous pouvez voir une vidéo de cela ci-dessous: