Livestream pour la NWA Powerrr & AEW Dark Online de cette semaine

La vidéo en direct de l’épisode de NWA Powerrr de cette semaine est en ligne. Vous pouvez voir la vidéo ci-dessous. L’épisode, intitulé «Pride vs. Thunder», est décrit comme suit:

NWA Powerrr revient avec l’épisode 17 «Pride vs. Thunder» avec le match revanche de NWA Hard Times of Thunder Rosa vs Allysin Kay pour le Championnat du monde féminin de la NWA.

La question est de savoir quel sera le rôle de Melina dans ce match revanche dont on a beaucoup parlé et qui a non seulement pris d’assaut la lutte professionnelle féminine, mais aussi la National Wrestling Alliance. Également sur ce #NWAPowerrr, Aron Stevens fait sa première défense télévisée du championnat national NWA (championnat national du 3ème degré) alors qu’il se défend contre Trevor Murdoch.

De plus, nous entendrons le champion des poids lourds NWA Worlds, Nick Aldis, qui a choqué la semaine dernière le monde avec son défi contre le méchant Marty Scurll pour #CrockettCup en avril. Cet épisode comprend également une bataille entre Matt Cross et Caleb Konley, les champions de l’équipe NWA World Tag Team seront en action ainsi que Sean Mooney avec une mise à jour de deux minutes et bien plus encore.

Le livestream du dernier épisode d’AEW Dark est maintenant en ligne. Vous pouvez voir la vidéo ci-dessous. La programmation du spectacle est:Kip Sabian & Penelope Ford contre Kenny Omega & RihoJurassic Express (Jungle Boy et Marko Stunt avec Luchasaurus) contre Sonny Kiss et Brandon Cutler.Mel contre Hikaru ShidaColin Delaney et Shawn Spears (avec Tully Blanchard) vs Best Friends (avec Orange Cassidy)