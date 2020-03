Logo de la WWE: Cesser et s’abstenir dans votre maison

Lutte indépendante / WWE

La WWE a lancé un cessez-le-feu contre le groupe indépendant basé en Illinois Freelance Wrestling.

Cette première a été révélée lorsque Mikey Blanton, qui dirige Black Label Pro, a tweeté ce qui suit mardi: –

L’image d’en-tête de cet article montre les deux logos côte à côte, avec la conception In Your House une influence claire sur In Our Warehouse. Freelance n’a pas encore commenté la question.

Un aspect intéressant de cela est que la star actuelle de la WWE, Mustafa Ali, était autrefois une figure d’as dans Freelance, ayant beaucoup travaillé pour son ancienne promotion à la maison avant d’encrer avec la société de Vince McMahon après le Cruiserweight Classic en 2016. Ali est resté fidèle à ses racines tout au long de son mandat à la WWE, soutenant régulièrement Freelance sous plusieurs formes différentes, cette prise étant l’exemple le plus récent: –

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, Freelance a rebaptisé cet événement d’arène vide “Warehouse Wars” montre la cessation et l’abandon en vigueur. L’émission est conçue pour collecter des fonds pour les lutteurs de poche en cette période incroyablement difficile et sera diffusée en direct sur IWTV.live ce samedi soir.

Ali a déjà promis de donner suffisamment d’argent pour couvrir tous les salaires des lutteurs pour Warehouse Wars. Quiconque souhaite aider peut trouver les informations pertinentes sur FreelanceWrestling.com.