L’opposant de WrestleMania 36 WWE de Daniel Bryan révélé?

Daniel Bryan pourrait faire la queue pour affronter Sheamus à WrestleMania 36.

C’est selon Paul Davis de WrestlingNews.co, qui rapporte que la WWE pense que la promotion envisage de mettre en place ce match revanche de “ Mania 28 ”.

Cette nuit infâme a vu l’Irlandais écraser Bryan en 18 secondes. Ce fut un résultat scandaleux et scandaleux qui a enflammé la base de fans avec des critiques, et que la WWE pense même à associer à nouveau les deux pourrait ne pas convenir à certaines parties de la base de fans.

Bien que controversé, ce premier affrontement Sheamus / Bryan ‘Mania a été un moment important dans The Yes! Genèse du mouvement. Cela a contribué à déclencher la vague de soutien qui a finalement amené Daniel au sommet quelques années plus tard. Oui, il aurait été préférable de voir cela se produire sans le sacrifice de Sheamus, bien que tout ait bien fonctionné pour Bryan à la fin.

Sheamus est devenu une marchandise poussée depuis son retour d’une blessure à long terme, après avoir écrasé des gens comme Apollo Crews et Shorty G dans des affaires rapides et décisives. C’est clairement quelqu’un pour qui la WWE a de grands projets en ce moment. Cela pourrait-il signifier battre Bryan? Potentiellement. Espérons juste que ce match soit plus long cette fois.