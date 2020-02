L’opposant WrestleMania 36 de John Cena révélé?

WWE.com

Dave Meltzer a rapporté dans l’édition du dimanche matin de Wrestling Observer Radio que l’adversaire de John Cena pour WrestleMania de cette année ne serait autre que son partenaire d’entraînement verbal de l’événement de l’année dernière, Elias.

Au cours des dernières semaines, Internet n’a cessé de spéculer sur le nom du «chef de file de la cénation» au salon de cette année. Eh bien, ne spéculez plus parce que toutes les flèches semblent pointer vers l’ancien «Drifter» qui prend le relais.

Meltzer et Bryan Alvarez discutaient de qui pourrait être l’adversaire de Cena dans la série et la conversation s’est déroulée comme suit.

Meltzer: Cena va lutter à WrestleMania cette année.

Alvarez: Qui lutte-t-il?

Meltzer: Je vous le dirai demain parce qu’on me l’a dit, mais ce n’est pas comme si je n’y croyais pas parce que je sais que c’est probablement vrai. Mais je ne peux pas le croire. Mettez-le de cette façon. C’est tellement décevant que c’est ridicule. Et absolument déroutant et n’a aucun sens.

Alvarez: Sonne comme Corbin ou Elias.

Meltzer: D’accord. Ce n’est pas Corbin. Alors voilà. La mentalité est qu’il va se permettre de perdre contre John Cena. Vous savez qu’ils pensent de cette façon. Je pense qu’ils vont venir… [to their senses], quelqu’un va se réveiller et dire “qu’est-ce que c’est que ça?” Et ça va changer. Mais c’est le match répertorié en ce moment.

L’angle devrait être mis en mouvement lorsque Cena apparaîtra dans l’épisode de SmackDown du 28 février.

Êtes-vous enthousiasmé par la perspective de voir Cena et Elias s’appuyer sur leur rivalité avec Mania l’année dernière? Ou auriez-vous préféré que la superstar hollywoodienne ait affronté «The Fiend» ou Goldberg, selon la rumeur?