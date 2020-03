L’UFC 249 de Khabib Nurmagomedov ne se battra probablement pas avec Tony Ferguson

UFC / WME

Après de nombreuses spéculations au cours de plusieurs semaines, il semble que le très attendu combat pour le titre UFC Lightweight entre Tony Ferguson et Khabib Nurmagomedov n’aura pas lieu.

Nurmagomedov est allé sur Instagram en direct lundi pour expliquer qu’il est actuellement incapable de quitter son Daghestan natal en raison de restrictions croissantes sur les voyages, laissant l’événement principal de l’UFC 249 peu susceptible de se dérouler comme prévu.

Dans une déclaration transcrite par Russia Today, Khabib a expliqué: “Nous nous entraînions dans l’AKA [American Kickboxing Academy] sans aucune information concernant le combat, où et comment ça va se passer. Ensuite, l’UFC nous a dit que le combat à 100% n’a pas lieu aux États-Unis. Et ils ont dit à 99% que cela se produirait aux Émirats, à Abu Dhabi.

Après avoir parlé à l’UFC, nous avons décidé de nous envoler vers les Émirats un mois avant le combat. Je ne me souviens pas de la date exacte, c’était le 19 ou le 20, je vais devoir vérifier. Mais lorsque nous avons atterri aux Émirats, nous avons appris qu’ils allaient fermer les frontières. Et personne ne pourra partir ni s’envoler, à l’exception des résidents.

Nous avons donc dû rentrer en Russie. Actuellement, je suis au Daghestan et je m’entraîne et me prépare tous les jours. Bien que je ne sache pas à quoi je me prépare. Parce qu’après notre arrivée en Russie, nous avons également appris que les frontières vont être verrouillées. Comme aux États-Unis, comme en Europe, aux Émirats, partout. Le monde entier est actuellement en quarantaine. “

Le champion UFC des poids légers a également révélé que l’événement pourrait se poursuivre sans lui, alors que le président de l’UFC, Dana White, s’efforce de garder la carte en vie.

Si le combat entre Nurmagomedov et Ferguson n’a pas lieu, cela marquera la cinquième fois qu’un combat entre les deux se déroule.