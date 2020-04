L’UFC Fighter Colby Covington exprime son intérêt à rejoindre la WWE

reddit

Avec son personnage exagéré, son habitude de faire des déclarations provocantes et son amour du thème d’entrée de Kurt Angle; L’UFC welterweight Colby Covington semble être un match parfait pour le monde du divertissement sportif. Et l’homme lui-même ne serait pas en désaccord.

Lors d’une interview du 9 avril sur l’émission “What the Heck” de SB Nation publiée sur YouTube, Covington a exprimé son intention de travailler pour la WWE, et a même révélé qu’il avait perfectionné ses talents de catcheur pendant son temps libre. “J’ai pratiqué des mouvements et vraiment travaillé sur mes compétences de promo et de micro et je contrôle et ralentis les choses et je comprends l’art de la lutte”, a-t-il déclaré. Lorsqu’on lui a demandé un calendrier de ses débuts en lutte professionnelle, il a répondu: “Probablement 2021. Pas cet été, mais l’été prochain. Je veux m’assurer que lorsque j’y vais, je fais le plus grand éclaboussement possible parce que je ne suis pas ici depuis longtemps , Je suis ici pour passer un bon moment, et je ne suis pas ici pour me faire des amis, je suis ici pour gagner de l’argent. Quand je vais là-bas, je veux faire des camions pleins d’argent de Brink “

Ce ne serait pas la première fois par intérim de l’ancien champion des poids mi-moyens de l’UFC dans un ring de lutte. En 2017, lui et d’autres membres de l’American Top Team ont fait plusieurs apparitions pour Impact Wrestling, où ils se sont alignés avec Lashley (un ancien membre de l’ATT) et King Mo, et ont vaincu l’équipe de Moose et Stephan Bonnar au paiement Bound for Glory. par vue. Covington a également fait une apparition en solo lors d’un événement professionnel WrestlePro en février 2018, où il a vaincu TyQuil Woodley, un personnage parodique du rival de l’UFC Tyron Woodley.

Dans l’interview, Covington a exprimé son admiration pour les travailleurs de la WWE, les appelant “certains des travailleurs les plus durs sur terre. Pour présenter un spectacle comme celui-ci pour le monde pendant que tout le monde est à la maison à regarder, vous n’avez pas la même énergie de la foule. et la même adrénaline que vous obtenez lorsque vous entrez dans une arène pleine, donc pour voir ces gars là-bas mettre tout en jeu, je respecte ces gars-là. ” Il a poursuivi qu’il voulait “rendre la lutte réelle à nouveau. Je veux que les gens la soutiennent et pensent que c’est réel. Vous ne me lâchez pas parce que je vais vous sortir avec une double jambe, vous êtes ne vais pas monter là-haut. “

S’il continue, Covington rejoindra ses collègues anciens de l’UFC Brock Lesnar, Ronda Rousey, Matt Riddle et Cain Velasquez.