Lundi, Seth Rollins parle de la préparation de l’arène vide RAW, aborde le statut de WrestleMania 36

Seth Rollins s’est récemment enregistré sur les médias sociaux avec des mises à jour confirmant l’épisode de RAW dans l’arène vide de lundi au WWE Performance Center à Orlando, en Floride, et informant les fans du dernier statut du WrestleMania 36 du mois prochain.

Sur sa page Instagram Deadboys Fitness, «The Monday Night Messiah» a répondu aux questions des fans sur le fait que WrestleMania 36 se déroulera ou non comme prévu avec la pandémie de coronavirus (COVID-19), entraînant l’annulation de presque tous les types de rassemblements publics de grande envergure. .

“WrestleMania”, a commencé Rollins, répondant aux questions des fans sur le statut de The Show of Shows. “Je ne sais pas”, a-t-il poursuivi. “Ne me posez pas de questions. Je ne sais pas. Je ne suis pas en charge de cela. “

“Je vais où ils me disent”, a-t-il ajouté. “Ce lundi, je serai à Orlando sur le PC en train de faire du Raw devant personne comme SmackDown le vendredi [and] probablement à quel point NXT sera mercredi. “

De là, il a une fois de plus évoqué le fait que WrestleMania 36 est toujours “en l’air”, et a dit aux fans de s’assurer de continuer à vérifier les comptes officiels des médias sociaux de la WWE pour les dernières mises à jour.

“A propos de WrestleMania … personne ne sait que tout est en l’air”, a-t-il déclaré. “Alors attendez simplement d’autres annonces des pages sociales de la WWE.”

Découvrez la vidéo de Seth Rollins parlant de WrestleMania 36 et de l’édition vide de l’arène de WWE RAW lundi au Performance Center ci-dessous.

