Luther montre un contrat avec Chris Jericho avant Dynamite en Utah (Photo), mise à jour sur son statut AEW

Le Dr Luther a officiellement signé sur la ligne pour rejoindre All Elite Wrestling.

Après avoir apparu initialement dans la faction “Nightmare Collective” dissoute avec Brandi Rhodes, Awesome Kong et Mel, Luther a fait ses débuts à la télévision AEW lors de l’épisode du 8 janvier d’AEW Dynamite.

Au Landers Center de Southaven, Mississippi, The Nightmare Collective a fièrement déchaîné leur monstre – Luther – et l’a laissé se détacher de la liste AEW.

La première apparition du vétéran de lutte pro décoré entraînerait des apparitions supplémentaires sur la programmation AEW dans les semaines qui suivraient.

Lors de l’épisode du 26 février d’AEW DARK, Luther a fait ses débuts dans le ring avec la société.

Le monstre de la faction Collective Nightmare affronterait Sonny Kiss.

Luther a vaincu Kiss avec une relative facilité dans ce qui était son premier match diffusé dans le cadre de la programmation AEW, car il a été inclus dans le cadre de l’émission AEW DARK 2/26 diffusée sur la chaîne YouTube officielle de la société le mardi suivant, après avoir été enregistrée. au Silverstein Eye Centers Arena de Kansas City, Missouri, au cours de la séance de télévision AEW Dynamite de cette semaine.

Après l’épisode de cette semaine d’AEW Dynamite au Maverik Center de Salt Lake City, Utah, Chris Jericho s’est rendu sur les réseaux sociaux pour commenter que Luther avait rejoint officiellement AEW après avoir partagé une photo des deux tenant son contrat et souriant dans l’arène vide avant la spectacle.

“Après 30 ans à rouler sur les routes et à faire des bosses dans le monde entier, Luther a signé son premier contrat national américain aujourd’hui avec All Elite Wrestling”, a écrit Jericho via sa page Instagram officielle, avant de révéler que Luther a signé avec AEW comme plus que juste un artiste sur le ring.

“Luther a impressionné beaucoup de gens au cours des 4 derniers mois et a finalement été récompensé avec la chance d’une vie”, a poursuivi Jericho. “Pas seulement sur le ring, mais aussi au bureau AEW sur TNT.”

Après avoir révélé la grande nouvelle, Jericho a partagé une pensée personnelle avec les fans sur ce qu’il ressent à propos de «l’un de ses amis les plus proches» signant avec AEW.

“Je ne vois personne de plus méritant ce cliché”, a écrit le chef de The Inner Circle. “Et même s’il est l’un de mes amis les plus proches, sachez qu’il va déchirer certains visages dans #AEW! #PrayForBlood #OriginalDeathDealer #LovelyLads. ”

En plus de la publication Instagram de Jericho, le nouveau venu AEW lui-même a également publié sur IG les grandes nouvelles avant le début des enregistrements AEW DARK et AEW Dynamite de Salt Lake City mercredi soir.

“AEW”, commença le message de Luther. «The Original Death Dealer. Salt Lake City…. Les spectacles chargés, et sur le point de descendre !! #aewrestling #aew #aewdynamite #aewdark. ”

Découvrez les photos de spoiler de Luther de l’enregistrement AEW DARK à Salt Lake City le 3/11, ainsi que la photo susmentionnée de Chris Jericho et Luther montrant son nouveau contrat AEW dans le Maverik Center vide dans l’Utah ci-dessous.