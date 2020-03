Lutteurs avec le plus de titres mondiaux (dans toutes les grandes fédérations)

Aux fins de cette liste, nous ne prendrons en compte que les trois principaux pays de lutte: les États-Unis, le Japon et le Mexique.

Pour

aux États-Unis, chaque titre mondial défendu dans l’histoire d’une grande fédération

être considéré. Ce sont WWE, NWA, WCW, ECW (la promotion, pas la marque WWE), Impact Wrestling, AEW et AWA. Ring Of Honor et Pro Wrestling Guerrilla font également la différence, car ils sont sans doute les deux promotions indé américaines les plus prestigieuses, et

parce qu’une grande partie de leurs champions ont remporté des titres mondiaux en

grandes fédérations.

Pour le Japon, nous prenons en compte les titres mondiaux des trois plus grandes fédérations actives (NJPW, AJPW et NOAH) ainsi que de la défunte IWA. Nous considérerons également deux des titres qui font de la Triple Couronne d’AJPW des titres mondiaux, à savoir les championnats internationaux PWF et NWA, en raison de leur statut de titres mondiaux dans les années 70 et 80.

Dans le cas du Mexique, pour des raisons de cohérence, nous ne considérerons que les titres lourds des trois promotions majeures – CMLL, AAA et UWA – même si les divisions de poids inférieur sont également prestigieuses à Lucha Libre.