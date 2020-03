Malcolm Bivens, Saurav Gurjar et Rinku Singh apparaissent sur WWE NXT (Photos / Vidéos)

Comme on l’a vu lors de l’édition de mercredi soir de WWE NXT, Malcolm Bivens, Saurav Gurjar et Rinku Singh sont tous sortis et ont attaqué Matt Riddle. Bivens est venu sur le ring et a raillé Jedusor sur le fait que son partenaire Pete Dunne était coincé à l’étranger. Vous pouvez consulter quelques photos et vidéos du segment ci-dessous:

. @ SuperKingofBros est un trésor national. @ nous. #WWENXT @roderickstrong pic.twitter.com/1Gyn3v2MMk

– Univers WWE (@WWEUniverse) 26 mars 2020

Regardez Roddy aller !!! 💫💫 # WWENXT @SuperKingofBros @roderickstrong pic.twitter.com/icHErgYt8D

– WWE NXT (@WWENXT) 26 mars 2020

QUE SE PASSE-T-IL DANS LE MONDE?! # WWENXT @SuperKingofBros pic.twitter.com/F1lVgWtxMA

– WWE (@WWE) 26 mars 2020

. @ Malcolmvelli présente @SuperKingofBros “à l’avenir de la division par équipe des tags NXT!” #WWENXT @RealRinkuSingh @gurjar_saurav pic.twitter.com/o5KW2lK2BS

– WWE (@WWE) 26 mars 2020

. @ Malcolmvelli, qu’avez-vous déchaîné sur notre division #WWENXT Tag Team? 😳 @ SuperKingofBros pic.twitter.com/UvYvnmF5wP

– WWE NXT (@WWENXT) 26 mars 2020

