Mandy Rose commente son travail avec Otis et révèle comment il est dans la vraie vie

Lors d’une nouvelle entrevue avec Espion numérique, Mandy Rose a commenté l’angle de son histoire avec Otis, WWE Total Divas, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Mandy Rose sur Otis: «Il est exactement qui il est à la télévision. Il a toujours été comme ça depuis ses jours NXT. Il se promenait dans le Performance Center et il m’appelait “pêche” et “bonbon Mandy”. Tout le truc “Mandy candy” et “peach” a commencé dans NXT il y a quelques années, c’était toujours très drôle, il m’avait même fait des promos. C’est comme une histoire de Beauty and the Beast et c’est génial. Mais je ne pense pas que je pensais qu’ils seraient autant impliqués et autant derrière et s’en soucieraient beaucoup. C’est vraiment cool.”

Mandy Rose sur place avec Otis lors du Royal Rumble: “C’était un peu éprouvant pour les nerfs, mais nous sommes tellement habitués à tant de spots comme ça et vous devez vraiment être juste sur votre jeu A et vraiment vous concentrer lorsque votre adrénaline monte et que vous êtes dans le moment. C’était vraiment éprouvant pour les nerfs. Mais nous l’avons fait. “

Sur Total Divas: “Je suis super chanceux d’avoir pu participer à cette émission. C’était le début de ma carrière, donc je me suis lancé dedans, ce qui était cool. Mais les avantages et les inconvénients étaient essentiellement que je connaissais à peine quelqu’un et que je devais me battre pour moi-même, mais j’ai également pu mettre en valeur ma personnalité et qui je suis avant que l’univers WWE ne me connaisse. Ce fut une expérience formidable et beaucoup de femmes étaient super gentilles avec moi, mais c’était certainement un défi aussi. J’ai dû équilibrer le tournage, être sur la route, puis revenir au NXT où je n’avais que quelques jours pour m’entraîner. C’était donc vraiment un défi pour moi d’équilibrer le calendrier. »