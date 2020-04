Mandy Rose commente WrestleMania 36 dans une arène vide, parle de Bayley

Lors d’une récente interview avec Sportskeeda, Mandy Rose a commenté faire WrestleMania 36 dans une arène vide, Otis / Dolph Ziggler, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Faire WrestleMania dans une arène vide: «Ce sera certainement un défi, c’est certain. Je ne sais pas à quoi m’attendre pour être honnête parce que nous sommes basés sur notre foule, notre sport est basé sur les interactions que nous obtenons et l’intimité que nous obtenons de nos fans et ce sera vraiment différent. Ce sera l’un des plus grands défis auxquels nous devrons tous faire face, mais je pense que nous allons tous le surmonter ensemble. Nous sommes tous au sujet de nos fans et de la mise sur pied d’un spectacle et c’est bien qu’ils puissent s’asseoir à la maison avec tout ce qui se passe et pouvoir encore nous apprécier et nous regarder sur le réseau WWE. “

En voulant affronter Bayley sur le ring: «Elle était en fait l’un de mes premiers matchs dans NXT lors d’un événement en direct. Elle était championne féminine NXT à l’époque et je ne savais vraiment pas ce que je faisais. J’étais vraiment nouvelle et, histoire drôle, je me suis vraiment mise en attente quand j’essayais de la mettre en attente d’une manière ou d’une autre et nous n’oublierons jamais cette histoire. C’est donc un peu délicat, car elle m’a en fait beaucoup appris et c’est un grand modèle pour moi et aussi un très bon ami à moi qui m’a beaucoup aidé dans ma carrière. Mais vous savez, maintenant elle a ce titre féminin et c’est ce que je veux finalement. “