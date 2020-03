Mandy Rose et Zelina Vega traitent les fans de la WWE dans des tenues de bikini

Mandy Rose devient progressivement la sensation Instagram de l’univers WWE. Elle sait attirer l’attention et ne laisse pas passer une seule occasion à la main pour que les fans bavent sur ses photos.

Dans les 48 heures après les avoir laissés sans voix avec un topless shot, elle est de retour avec des photos plus étonnantes. Cette fois-ci, on la voit vêtue d’un minuscule bikini.

La WWE Raw Star Lana promeut les boissons énergisantes dans une pièce de bikini pendentif

Maintenant, c’est comme ça qu’on devrait montrer son grand physique et Mandy Rose ne recule pas de le faire, c’est sûr. Comme on le voit dans les derniers articles, The Diva à tête blonde a ajouté à son histoire Instagram.

Elle a posté deux vidéos au bord de la piscine. Dans l’un d’eux, Mandy Rose a inclus la température qui a augmenté à la suite de sa démonstration de corps chaud. Il faisait 84 degrés lorsque le cliché a été pris.

Photos: La star de la WWE Mandy Rose dit qu’elle est «intégrée» pour le photoshoot de maillot de bain

À la télévision, l’histoire entre Mandy Rose et Otis Dojovic est peut-être réduite. Elle n’était pas sur SmackDown cette semaine pour des raisons inconnues. Elle profitait plutôt d’un temps de piscine, à partir duquel elle a décidé de laisser tomber ces magnifiques clichés.

Pendant ce temps, sa partenaire de l’équipe de tag Sonya Deville a obtenu deux nouveaux tatouages ​​sur lesquels elle est obsédée. Espérons que les efforts du duo pour saisir les globes oculaires attirent rapidement l’attention des officiels de la WWE et qu’ils soient inclus dans l’image des titres des équipes féminines.

En parlant de se montrer, Zelina Vega est un autre nom qui ne recule pas de montrer son corps incroyable aussi. Comme on le voit dans les derniers plans, Vega a été vue passer son temps hors de la route en passant du temps au bord de la piscine dans un magnifique bikini.

Elle se rafraîchit au bord de l’eau tout en étant loin de Monday Night Raw. Elle a reçu une semaine de congé de ses fonctions de direction pour Angel Garza et Andrade.

Dans la vraie vie, Zelina Vega est mariée à Aleister Black, s’assurant qu’elle n’a aucune relation hors écran avec ses clients. Nous espérons revoir Vega à la télévision dans le prochain épisode de WWE RAW qui devrait être intéressant.

Pour la première fois dans l’histoire de l’émission télévisée épisodique hebdomadaire la plus ancienne, la WWE devra diriger l’émission sans public en raison de la pandémie de coronavirus. Le spectacle émane du WWE Performance Center à Orlando, en Floride.